La legge di bilancio è in stallo: probabile voto di fiducia

La Legge di bilancio è stallo alla Commissione Bilancio della Camera.

La seduta notturna, nervosa, durata 11 ore, è terminata senza alcun emendamento approvato, come - d'altronde - nessun emendamento è stato approvato negli ultimi sei giorni. Più di 400 gli emendamenti accontonati.

"Una sessione di bilancio farsesca, Paese preso in giro"; scrive il Movimento 5 Stelle, in una nota.

L'approdo in Aula, alla Camera, previsto per le 13 di domani, mercoledì 21 dicembre, potrebbe - a questo punto - slittare di qualche ora, nel pomeriggio.

Il governo-Meloni potrebbe porre la fiducia e il Parlamento potrebbe lavorare anche la notte per finire prima di Natale.

Giorgia Meloni sembra perdere la pazienza... (Roma, 14.12.2022) Roberto Monaldo/LaPresse

Una Manovra ampiamente criticata da Bankitalia e dalla Corte dei Conti, ma parzialmente accolta, con necessari ritocchi (e la cancellazione del limite dei 60 euri sui pagamenti elettronici), dalla Commissione europea.

Novità e ritorni

Nel maxi-emendamento, che ritoccherà la Legge di Bilancio, sono previste alcune novità (e qualche ritorno).

Nuova stretta al Reddito di Cittadinanza : il sussidio dovrebbe ridursi da 8 a 7 mesi per gli occupabili, con la perdita del sussidio al primo rifiuto di un'offerta di lavoro.

"Chi non è in grado di lavorare e percepisce un aiuto continuerà ad essere aiutato", garantisce Alberto Gusmeroli , presidente della commissione Attività produttive della Camera.

Per le pensioni , viene rivisto il meccanismo di indicizzazione per il 2023 e 2024, con l'aumento delle pensioni minime a 600 euro.

"Con questa legge di bilancio portiamo le pensioni minime per gli over 75 a 600 euro. A chi si interroga perché il provvedimento vale solo per il 2023, rispondiamo che per l'anno successivo dovremo aumentarle per tutti ad almeno 700 euro, nel solco di quel percorso che dovrà arrivare al traguardo dei 1.000 euro entro la fine della Legislatura". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

Nel maxi emendamento, via libera anche alla maggiorazione dell’Assegno unico per le famiglie con quattro figli o più, e l’aumento all’80% del Congedo parentale.

Per i mutui ipotecari fino a 200.000 euro, e con un Isee al massimo di 35.000 euro, potrà essere rinegoziato il tasso, da variabile a fisso. Viene cosi ripristinata una vecchia norma del 2012. In buona sostanza: si potrà cambiare in corsa.

Cancellata la soglia dell'obbligo per accettare i pagamenti elettronici con il POS a 60 euro: troppe critiche e troppe criticità nei confronti del PNRR.

A mettersi di traverso, in questo caso, è stata soprattutto la Commissione europea: l'obbligo violava platealmente una delle "pietre miliari" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quella che prevedeva - entro la fine del primo semestre 2022 - “efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici” e che era stata rispettata dal governo Draghi con il decreto Recovery bis.

"Ma ne ridiscuteremo", fanno sapere da Palazzo Chigi e dintorni.

Sale da 20.000 a 25.000 il tetto del reddito per il taglio del cuneo contributivo di un ulteriore punto percentuale a vantaggio del lavoratore.

Modificato, ma confermato, infine, il Bonus Cultura per i 18enni: si dovrebbe chiamare CartaG, 500 euro per i giovani con un Isee familiare fino a 35.000 euro e per quelli che alla maturità prenderanno un voto di 100/100. Non escluso - da decidere - il raddoppio del bonus in presenza di entrambi i criteri.

Rischio di esercizio provvisorio? La premier Giorgia Meloni smentisce

"Si stanno mettendo insieme i desiderata di tutti i parlamentari, alle 14 si riunisce la Commissione bilancio, entro la sera si chiude, domani si inizia in aula, tra Natale e Capodanno sarà al Senato. Non c'è uno stallo di per sè, non c'è un nodo particolare. C'è il fatto che le elezioni sono state fatte a settembre, la manovra negli anni scorsi aveva dei tempi molto più ampi, in questo caso sono stati molto più tirati. Ci sono tutti i pareri tecnici da ricevere, non ci sono solo questioni di tipo politico. Ovviamente, in 50-60giorni di governo non è facile fare tutto velocemente". Lo assicura Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera.