Salman Rushdie, una vita vissuta pericolosamente

Salman Rushdie ha 40 anni quando pubblica i Versetti Satanici. Il libro che gli cambierà definitivamente la vita. Nel bene e nel male.

È allora che Rushdie, cresciuto in una famiglia musulmana borghese a Bombay, diventa oggetto di odio in tutto il mondo musulmano integralista. Pochi hanno davvero letto le 600 pagine del testo, ma l'indignazione si diffonde in tutto il mondo, la gente muore nelle manifestazioni contro di lui e il suo libro è bandito in diversi paesi.

Nel 1989 arriva la fatwa del leader supremo iraniano: "Informo il popolo musulmano di tutto il mondo che l'autore del libro, che è contrario all'Islam, al Profeta e al Corano, e tutti coloro che sono coinvolti nella sua pubblicazione, sono condannati a morte».

Salman Rushdie entra in una vita di semi-clandestinità ma non rinuncia a scrivere e continua il suo lavoro all'insegna del "realismo magico" sperando, senza crederci, che la fatwa alla fine venga revocata.

Simbolo di libertà di espressione suo malgrado, Salman Rushdie vede premiate le sue opere ma la minaccia persiste.

Nel 1996 rinuncia a recarsi in Danimarca per ricevere il premio Aristeion della letteratura assegnato dall'Unione Europea: i servizi di intelligence giudicano il viaggio troppo rischioso. Il romanzo pubblicato all'epoca è l'ultimo sospiro del moro. Nel libro vi sono diversi riferimenti alla propria vicenda personale, in particolare l'isolamento del narratore e l'ombra della morte che sembra seguirlo continuamente.

Così Rushdie: "Negli ultimi anni sono stato un po' distratto dalla conversazione letteraria, e uno dei grandi piaceri che mi sono stati preclusi".

30 anni dopo i Versetti Satanici, Salman Rushdie aveva appena annunciato la pubblicazione del suo 15° romanzo, quando è stato accoltellato negli Stati Uniti, eppure era riuscito fino ad oggi a vivere una vita quasi normale a New York.