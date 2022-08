"Potrebbe avere senso prolungare la vita operativa delle ultime tre centrali nucleari in funzione in Germania". È quanto detto questo mercoledì dal cancelliere Olaf Scholz durante una visita a Mülheim an der Ruhr, in merito alla decisione presa pre guerra di eliminare gradualmente l'energia nucleare entro fine 2022.

"Le ultime centrali nucleari sono rilevanti solo per la produzione di elettricità e solo per una piccola parte di essa, ma potrebbe ancora avere senso non tagliarle fuori dalla rete come previsto", ha detto il Scholz. Le tre centrali ancora in funzione - in Baviera, Bassa Sassonia e Baden-Württemberg - rappresentano il 6% della produzione netta di elettricità in Germania.

Il taglio delle forniture di gas russo e lo spauracchio di una crisi energetica, potrebbero infatti portare il governo tedesco a fare marcia indietro. Nelle prossime settimane Berlino deciderà cosa fare definitivamente, sulla base di una perizia in corso.