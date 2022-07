Giorgia Meloni prossima presidente del Consiglio?

"La coalizione proporrà quale premier l'esponente indicato da chi avrà preso più voti alle elezioni del 25 settembre". È quanto hanno deciso i tre leader della coalizione di centrodestra in Italia, Berlusconi Salvini e Meloni, che hanno presentato il patto nella sala Salvadori alla camera.

E nella coalizione che i sondaggi danno vincente, il premierato potrebbe toccare proprio a lei. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, oggetto misterioso quando non avversato, per il suo passato di ex esponente di un partito postfascista anche a livello europeo.

È stata anche trovata un'intesa per correre insieme nei 221 collegi uninominali selezionando i candidati più competitivi in base al consenso attribuito ai partiti. Se dovesse arrivare la vittoria, bisognerà garantire la stabilità politica per ottenere i soldi del PNRR. Resta da vedere se la Meloni avrà le spalle abbastanza larghe per fare le riforme necessarie e rassicurare gli alleati europei