In Brasile donne nere in strada: "Bolsonaro vattene"

Quest'anno la Giornata internazionale delle donne afro-latine, afro-caraibiche e della diaspora che ricorre ogni 25 luglio ha un significato diverso in Brasile. A San Paolo centinaia di persone sono scese per protestare contro l'indolenza del governo a sostenere i diritti delle donne nere. Il corteo è stata l'occasione per fare massa critica contro le politiche del presidente Jair Bolsonaro, che solo verso la fine del suo mandato e in vista delle elezioni del 2 ottobre ha adottato misure di assistenza sociale per i gruppi in difficoltà.

"Siamo qui per dire che non moriremo per la fame, per un proiettile o per il coronavirus, perché noi vogliamo vivere, far crescere i nostri figli e combattere per il diritto al futuro come abbiamo fatto per secoli", ha affermato Maria Ediane, fondatrice di un movimento femminista. Insieme ad altre donne si chiede perché Bolsonaro ci abbia messo così tanto per dare una qualche forma di sostegno alla popolazione emarginata delle donne nere.

"Siamo qui perché le donne nere in Brasile sono all'ultimo gradino della piramide. Sosteniamo questo Paese, ma non riceviamo nulla in cambio. Siamo ai margini di tutto: dell'istruzione, della sanità pubblica, dei servizi pubblici", spiega Debora.

Le donne indigene chiedono di poter avere accesso per essere presenti a tutti i livelli di potere nel Paese e sostengono per le prossime elezioni le idee e i programmi di Luiz Inácio Lula da Silva, attualmente favorito rispetto a Bolsonaro con uno scarto percentuale superiore alle due cifre.