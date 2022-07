I vigili del fuoco combattono per contenere gli incendi che dilagano in vaste aree dell'Europa sud-occidentale mentre l'ondata di caldo non accenna a placarsi con la Gran Bretagna che sembra pronta a stabilire nuovi record di temperatura con possibili picchi fino a 35 gradi nella zona di Londra, nel Midlands, Manchester e York. Le fiamme infuriano intanto in Francia, Grecia, Portogallo, Spagna dove continuano a mandare in fumo migliaia di ettari di bosco e costringono decine di migliaia di residenti e turisti a fuggire dalle aree di stanziamento.

Fuoco in Francia

La situazione è peggiorata nella regione francese della Gironda dove i pompieri combattono da martedì per circoscrivere gli incendi boschivi che hanno già divorato migliaia di ettari. I due giganteschi incendi che da sette giorni devastano la Gironda hanno bruciato 14.000 ettari di vegetazione, arrivando fino all'oceano, secondo l'ultimo rapporto delle autorità questi sono i giorni più difficili a causa dei record di calore previsti che favoriscono i roghi. "La notte è stata difficile, ma nel complesso abbiamo tenuto duro. Ulteriori evoluzioni ci sono state ma in proporzioni ridotte, date le condizioni", ha comunicato alla stampa il tenente colonnello Arnaud Mendousse dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso della Gironda .

Circa 4.200 ettari sono andati in fumo a La Teste-de Buch, vicino al bacino di Arcachon, su un perimetro di 9 km per 8 km. In questo settore la situazione è rapidamente peggiorata quando domenica sera l'incendio ha attraversato la strada dipartimentale 218 lungo la costa.

Fuochi di Spagna

In Spagna domenica un pompiere è morto nella provincia nord-occidentale di Zamora, affermano fonti regionali. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha fatto le condoglianze alla famiglia e ai colleghi del vigile. "Non ci sono parole per ringraziare coloro che combattono gli incendi senza sosta per il loro immenso lavoro. ", ha aggiunto in un tweet.

Anche un pastore è morto lunedì in un incendio a Zamora. Si tratta della seconda vittima causata dai roghi a Tábara dove due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale per ustioni e intossicazione da fumo. Le autorità spagnole hanno riferito di circa 20 incendi che imperversano in diverse parti del paese, dal sud alla Galizia, nell'estremo nord-ovest, dove gli incendi hanno distrutto circa 4.500 ettari di terreno.

Il Portogallo in fiamme

Secondo l'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera (IPMA), più di 80 comuni di 10 distretti del Portogallo sono in allerta rossa incendi . Oltre 700 vigili del fuoco sono imnpegnati sul fronte di quattro incendi attivi nel Portogallo continentale, quello scoppiato a Fatela, nel comune di Fundão, Castelo Branco, è quello che ha preteso la mobilitazione del maggior numero di uomini e mezzi, secondo quanto afferma la locale protezione civile.