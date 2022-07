Ben oltre la linea di fuoco del Donbass, le bombe russe raggiungono obiettivi verso il centro dell'Ucraina. Il racconto delle ultime ore parla di attacchi a Dnipro, quarta città dell'Ucraina, con almeno un milione di abitanti, a cavallo sul fiume Dniepr, il bilancio è di 3 morti e 15 feriti; l'obiettivo, denunciano le autorità locali, era una fabbrica.

A Vinnytsia esame del Dna per identificare i morti

Si trova molto piu' a est, sulla strada per Kiev, nel centro del Paese, la città di Vinnytsia dove si scava ancora sotto le macerie dopo che giovedì un attacco ha fatto almeno 23 morti e oltre 100 feriti. In queste ore si procede con l'analisi del DNA per identificare le vittime, per 19 di loro c'è già un nome e un cognome, 80 sono i feriti ancora ricoverati in ospedale, 7 in condizioni gravi. Colpito un centro commerciale e anche l'intelligence Usa smentisce Mosca: non c'era nessun obiettivo militare. Tra i morti di Vinnytsa ci sono anche tre bambini di 4, 7 e 8 anni. Almeno mille sono i minori ucraini uccisi dall'inizio della guerra e maggio, fanno sapere da Kiev, è stato il mese piu' mortifero per i soldati ucraini: ne sono morti 100 al giorno.

Continua la guerra nel Donbass

Colpite anche due università a Mykolaiv, il portavoce del ministero della difesa ucraino parla di genocidio mentre si moltiplicano gli attacchi ad obietivi civili. Sul fronte diplomatico si è mossa la ministra degli esteri britannica Liz Truss per condannare l'uccisione di un mercenario britannico in circostanze ancora da chiarire, mentre era progioniero dei filorussi a Donetsk. La ministra si è detta scioccata dai fatti ed ha convocato l'ambasciatore russo a Londra.