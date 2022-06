Ucraina: il carro armato faidaté

Sembra un'auto russa, invece è un cavallo di Troia. Una macchina da corsa trasformata in macchina da guerra. Nella città di Zaporižžja, nell'est dell'Ucraina, un gruppo di soldati si è messo all'opera per trasformare questa vecchia auto in un carro armato, capace di passare inosservato trai nemici.

I nostri uomini dicono che è maneggevole e veloce, è molto utile anche per l'intelligence o per brevi missioni militari. Piace ed è per questo che ci stiamo lavorando. Yevgen meccanico

Due meccanici, un saldatore e un soldato hanno preso una vecchia auto russa modello Sputnik e l'hanno riadattata alla guida sul campo. Poi hanno potenziato il motore e hanno aggiunto due sedili sul retro. La doppia apertura consente di sparare sia davanti che dietro.

L'obiettivo è fare un'auto che passi inosservata tra le fila nemiche. Maksym Sendukov saldatore

Ma non si tratta di un caso isolato. Un gruppo di volontari europei e americani sono al lavoro da marzo per trasformare auto civili in carri armati. Hanno giò modificato 60 vetture e altre 15 sono in lavorazione. L'idea è venuta a Oleksii, un ucraino escluso dalla battaglia per motivi di salute. Ha così escogitato un altro modo per rendersi utile.