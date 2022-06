Sono almeno 50 le vittime di una sparatoria in una chiesa nello stato dell'Ondo nel Sud Est della Nigeria. Domenica nella città di Owo nella domenica di Pentecoste un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco e lanciato degli esplosivi sui fedeli durante la messa nella chiesa di san Francesco Saverio. "È incredibile che qualcuno sia venuto con l'intenzione di uccidere tutti i presenti in chiesa, hanno sparato a chi ha provato a scappare e a chi era ancora all'interno della chiesa gettando dinamite per far saltare l'altare" ha detto il vescovo della diocesi Jude Arogundade. Questo tipo di profanazione è opera di persone indemoniate", continua.

Restano ignoti gli autori della strage e la matrice dell'attacco. Raramente questi episodi si verificano in quest'area del Paese, meno frequentata dai banditi e dai terroristi di Boko Haram rispetto al Nord della Nigeria. La settimana scorsa, un'altra tragedia tragedia era avvenuta in un chiesa di Port Harcourt, 350 chilometri più a sud di Owo. La dinamica che potrebbe aver portato alle due stragi sarebbe riconducibile all'eterno conflitto fra i pastori estremisti fulani di religione musulmana e la maggioranza cattolica degli Yoruba. Al centro della disputa ci sarebbe la lotta per la conquista della terra, una posta in palio che con i cambiamenti climatici si sta alzando sempre più.