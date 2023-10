Matrimonio di massa in Nigeria: 1.800 coppie dicono "Sì" a spese del governo dello Stato di Kano

Venerdì scorso lo Stato nigeriano di Kano ha organizzato un matrimonio di massa per 1.800 coppie, pagando tutti i costi e offrendo anche i consueti doni agli sposi, per consentire anche a chi non se lo può permettere di sposarsi. La regione sta affrontando una situazione economica molto dura, e le coppie più povere non possono sostenere i costi onerosi di un matrimonio.

Venerdì scorso lo Stato nigeriano di Kano ha organizzato un matrimonio di massa per 1.800 coppie, pagando tutti i costi e offrendo anche i consueti doni agli sposi, per consentire anche a chi non se lo può permettere di sposarsi. La regione sta affrontando una situazione economica molto dura, e le coppie più povere non possono sostenere i costi onerosi di un matrimonio.