Finale di Champions League: migliaia di tifosi a Parigi

Migliaia di tifosi sono arrivati nelle ultime ore nella capitale francese, dove questa sera si gioca la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Ad accogliere la partita sarà infatti lo Stade de France di Saint-Denis, alle porte di Parigi,e non la Gazprom Arena di San Pietroburgo, esclusa dalla competizione dopo lo scoppio della guerra.

I tifosi del Liverpool, scottati dall'ultima sconfitta in finale di Champions contro il Real e dal risultato della Premier League, sono cauti ma speranzosi. "Il Real è una grande squadra europea, ma anche noi siamo una grande squadra. È una coincidenza incredibile che due squadre così grandi giochino una contro l'altra, ma li batteremo", dice un tifoso dei Reds. "Sono un po' nervoso", sostiene invece un altro tifoso inglese, "perchè abbiamo perso il campionato e abbiamo perso anche l'ultima finale contro il Real. Ma è il momento di prendere la nostra rivincita, penso che possiamo farcela", conclude.

Le due squadre si incontrano per la terza volta della loro storia in finale di Champions League. L'ultimo scontro in finale tra le due europee "storiche" si giocò nel 2018 allo Stadio Olimpico di Kiev e fu un trionfo per gli spagnoli, che vinsero 3-1. "Abbiamo un risultato da raddrizzare", ha twittato il giocatore del Liverpool Mohamed Salah dopo la semifinale che ha aperto ai Reds l'accesso alla finalissima.

13 trofei vinti dal Real Madrid, 6 per il Liverpool

I tifosi del Real Madrid, che parte leggermente favorito dai bookmakers per questa sfida, sono più fiduciosi. "Una finale non è mai facile, perchè ci arrivano le squadre più forti. Ma il Real è il Real: ogni volta che siamo arrivati in finale, l'abbiamo vinta. Ce l'abbiamo nel sangue, il Real Madrid è una squadra diversa da tutte le altre", dichiara un tifoso del Real, nella capitale francese per seguire il match.

Il Real Madrid potrebbe vincere stasera la sua 14esima Champions League. Sarebbe invece la settima coppa per i Reds del Liverpool.