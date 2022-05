L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 a Nusco, in provincia di Avellino, città di cui era sindaco. Lo ha reso noto il vice sindaco Walter Vigilante. De Mita aveva 94 anni. Nel febbraio scorso era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. Si trovava nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino dove stava seguendo un percorso di riabilitazione.

Prime reazioni

"Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Luigi Ciriaco De Mita. Presidente del Consiglio tra il 1988 e il 1989, più volte ministro, protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana, fino all'ultimo è stato impegnato nelle istituzioni locali, come sindaco del comune di Nusco. Alla famiglia, le condoglianze di tutto il governo", lo comunica Palazzo Chigi in una nota.

"Ci ha lasciato un Grande della Repubblica. Una intelligenza unica, un leader carismatico, un maestro di politica per intere generazioni, giovane fino all'ultimo giorno. Oggi un enorme dolore per tutti noi che gli abbiamo voluto bene". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

"Una preghiera per Ciriaco De Mita: al di là delle diverse opinioni, la sua passione per la politica e l'attenzione per la comunità meritano rispetto. Condoglianze alla sua famiglia", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.