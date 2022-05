Posta via aerea? Alle Isole Scilly è... via drone

Le Isole Scilly, al largo della costa sud-occidentale inglese, sono raggiungibili solo via nave e via aerea. Non è possibile inviare o ricevere una lettera in tempi brevi.

Ma ora, la Royal Mail, le poste britannico, prevede di utilizzare 50 droni telecomandati per consegnare pacchi e lettere alle cinque isole abitate.

Chris Paxton, responsabile della sperimentazione:

"Questi aerei sono in grado di volare autonomamente. Non hanno bisogno di un pilota a bordo. Il vantaggio è che consumano meno carburante di un aereo convenzionale".

Chris Paxton, durante il collegamento-intervista. Screengrab

Negli ultimi 18 mesi sono stati effettuati diversi voli di prova.

Amanda Martin, residenta alle Isole Scilly, è entusiasta:

"A volte ci vuole anche una settimana o più per ricevere la posta. Il drone ha il potenziale per accelerare enormemente le cose e questo non può che essere un bene per le isole Scilly".

Il velivolo può essere caricato con un peso massimo di 100 chilogrammi.

E non sono solo le isole al largo della costa sud-occidentale che la Royal Mail britannica vuole raggiungere in questo modo, ma l'obiettivo riguarda anche altre 50 rotte di consegna via aerea.

Anzi: via drone.

L'approvazione dell'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito è attesa in tempi rapidi