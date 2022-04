Brutte notizie in arrivo per tutte le persone che non sopportano l'inconfondibile ronzio dei droni elettrici: il loro numero (e il loro utilizzo) sembra destinato a crescere sempre di più. Stando alle stime di Sesar - una partnership europea incaricata di rivedere lo spazio aereo europeo e la gestione del traffico aereo - entro il 2050 ci potrebbero essere quasi 7,5 milioni di droni privati e commerciali che sfrecciano nei cieli europei.

Per prepararsi a questa nuova realtà i ricercatori in Spagna stanno testando un nuovo sistema per evitare che i droni si scontrino tra loro. Il progetto Bubbles riunisce ricercatori del mondo accademico, dell'industria e delle istituzioni europee con l'obiettivo di sviluppare un sistema di gestione della separazione per i sistemi aerei senza pilota.

"Bubbles genera delle bolle di sicurezza intorno ad ogni drone, sulla base di algoritmi che calcolano il rischio di collisione in tempo reale - ha detto Israel Quintanilla, professore di ingegneria aerospaziale all'Università Politecnica di Valencia e responsabile delle comunicazioni per il progetto Bubbles -. Nel caso di rischio di una collisione la piattaforma è persino in grado di proporre manovre evasive ai piloti, tenendo conto della loro posizione".