Dopo 31 anni l'Eurovision Song Contest torna in Italia. Torino è in festa, tutto è pronto per far splendere il festival musicale internazionale: l'evento televisivo più seguito al mondo dopo il Super-Bowl con un picco di 183 milioni di telespettatori nel 2021. Ma chi non si accontenta di stare davanti al proprio televisore si è radunato a Torino nei luoghi dell'evento.

L'impegno della municipalità e la felicità degli esercenti

"Abbiamo registrato già soltanto all'aeroporto circa ventimila arrivi per quanto riguarda il bilancio di tutte le presenze aspettiamo la fine dell'evento ma sapiamo che è impossibile trovare una camera d'albergo o una camera su Airbnb...questo vuol dire che la città è veramente al completo"... ci racconta Michela Favaro, vicesindaco del capoluogo piemontese. Anche i negozianti torinesi hanno beneficiato della presenza della carovana Eurovision. "Grazie all' Eurovision molti più turisti stranieri stanno arrivando e speriamo di tornare ad avere i numeri di prima della pandemia quando Torino era una città in crescita, er arrivata ad avere milioni e milioni di turisti" ammette l'esercente Gabriele Bolle.

Piccolo boom turistico e che la festa cominci

Tanti i turisti da tutto il mondo in fila per assistere al grande festival musicale che si tiene al Pala Olimpico. Molte le presenze dall'Europa del nord, anche da Lettonia e Svezia, e molti gli italiani che possono godersi la grande kermesse canora a casa o vicino casa senza dove fare ore di aereo. Attira molto l'idea di una competizione musicale pop così, naturalmente e profondamente internazionale, una festa che quest'anno è animata da un profondo desiderio di pace. Qui al Pala Olimpico una delle arene che ha conosciuto le performance di artisti del calibro di Madonna , Lady Gaga, Shakira, comincia dunque la sfida Eurovision, quaranta paesi in gara per tre serate di spettacolo sold out.