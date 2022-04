Sorpresa amara, le uova di cioccolato Kinder ritirate in Europa

La contaminazione da salmonella si è verificata nello stabilimento di Arlon in Belgio che rifornisce solo determinati mercati europei. Almomento, l'allerta in Italia riguarda solo gli ovetti Schoko-Bons.

Hélène Bonte, della Federal agency for the safety of the food chain spiega che "nel caso si sia mangiato del cioccolato Ferrero non è il caso di andare nel panico, non tutti sviluppano l'infezione anche se entrati in contatto con il batterio. Restano a rischio i bambini, le donne incinte e i più fragili".

La maggioparte dei casi d salmonella hanno interessato i bambini d'età inferiore ai 10 anni.

Alcuni lotti degli ovetti Schoko-Bons arrivati in Italia sono stati infatti richiamati dalla Ferrero in via precauzionale, proprio perché prodotti in Belgio.

L’allerta che riguarda gli ovetti Kinder Surprice ha interessato Inghilterra, Irlanda e Francia.

La bufera che sta colpendo alcuni prodotti Ferrero in Europa, coinvolge in maniera limitata l'Italia. La società si è vista costretta a ritirare ovetti e cioccolatini in molti Paesi europei dopo un centinaio di casi di salmonella.

La contaminazione da salmonella si è verificata nello stabilimento di Arlon in Belgio che rifornisce solo determinati mercati europei. Almomento, l'allerta in Italia riguarda solo gli ovetti Schoko-Bons.