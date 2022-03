Nei paesi baltici vive una grande minoranza russofona. Con la guerra in Ucraina, questa minoranza sta subendo l'influenza della propaganda russa o difende le posizioni dell'Europa? L'Estonia è membro della Nato, che garantisce la sicurezza del paese. Gli estoni, oggi, hanno paura della Russia? Il nostro reporter Hans von der Brelie è stato o nell'Estonia orientale, ai confini esterni dell'Unione europea. Questo è il suo racconto del viaggio.

È uno di quegli incarichi da cui non sai mai in anticipo se riuscirai a cavarne qualcosa. Immergersi nel modo di pensare dei madrelingua russi nell'Estonia orientale mentre le bombe russe cadono sull'Ucraina, cercare di capire la loro mentalità e gli umori della società. Vale comunque la pena di fare un tentativo. Controllo le previsioni del tempo: stando alle previsioni a Narva sono previste temperature fino a -9°. L'Estonia orientale sarà piuttosto gelida in quei giorni, almeno in superficie. Prendo un secondo power bank da Robin, che è il mio collega responsabile delle cose tecniche nella sede di Euronews a Lione. Mettiamo anche della biancheria lunga nello zaino e una seconda telecamera MoJo, non si sa mai. Poi un sacco di microfoni, luci. Un carico pesante per quella che la direzione definisce "attrezzatura leggera".

Tamara è un'anziana signora di lingua russa, in attesa alla stazione degli autobus. "Putin sa cosa sta facendo - mi dice -. Se gli ucraini non avessero bombardato il Donbass non sarebbe successo nulla. Sono loro i colpevoli. Gli ucraini hanno costretto Putin ad agire". Poco dopo mi imbatto in Anna. Stra mostrando la città a un amico in visita dalla vicina Russia. Secondo lei "alcune persone hanno in qualche modo subito il lavaggio del cervello dall'informazione televisiva di propaganda russa".

Ecco perché l'Unione europea ha deciso di staccare la spina ai canali di propaganda televisiva russi. Un gran numero di persone a cui chiedo per le strade di Narva non sono d'accordo con questa decisione, in particolare molti anziani di madrelingua russa con scarsa conoscenza della lingua estone.

Non è la prima volta che lavoro nell'Estonia orientale. In questi 20 anni passati a cercare storie per Euronews in tutto il mondo, ho avuto delle buone ragioni per coprire questa parte d'Europa a più riprese: l'adesione dell'Estonia all'Unione europea; l'ingresso dell'Estonia nella zona euro; l'adesione alla Nato; la gestione dell'industria dell'argillite petrolifera e il suo impatto ambientale; l'Estonia che ricorda la "rivoluzione cantata" contro l'occupazione sovietica; l'Estonia che discute l'integrazione dei madrelingua russi, l'accesso alla cittadinanza e al sistema educativo. E, infine, i timori dell'Estonia dopo la prima aggressione di Putin contro l'Ucraina, nel 2014.

Ed eccoci di nuovo qui, nel 2022: la seconda guerra d'Ucraina di Putin. E il ritorno della stessa vecchia domanda: anche i paesi Baltici sono minacciati? Attraverso le stazioni televisive controllate dallo Stato, la Russia ha cercato per anni di influenzare le persone che vivono qui.

Più del 70% delle persone nella regione orientale dell'Estonia sono di madrelingua russa. A Narva, città estone al confine con la Russia, sono più del 90%. Sono fedeli all'Estonia? Camminando nelle strade della città opto per una domanda provocatoria e diretta: dove volete vivere? A chi appartiene Narva? All'Estonia o alla Russia? È abbastanza sorprendente per me la rapidità con cui la gente è pronta a rispondere. Ho la sensazione che vogliano e debbano urgentemente condividere il loro punto di vista.

A Narva, città estone al confine con la Russia, più del 90% della popolazione è russofona Euronews

"Penso che sia meglio l'Estonia - dice Olga, una piccola signora con occhiali spessi, madrelingua russa e residente a Narva -. Perché è un paese piccolo, quindi lo Stato presta più attenzione alla gente, c'è un sistema di protezione sociale migliore". "Siamo in Estonia, va tutto bene. Perché dovremmo cambiare qualcosa? Narva dovrebbe rimanere all'interno del paese, sul territorio estone", le fa eco Vladislav, un giovane di lingua russa.

"Come potremmo essere membri della Federazione Russa? Certo, siamo in Estonia. Perché? Perché io e i miei figli siamo cittadini dell'Estonia", dice Natalia, un'altra russofona residente a Narva. Anche Roman è di madrelingua russa: mi raggiunge dopo aver visto un'anziana signora rifiutarsi di rispondere alla mia domanda. "L'Estonia è come la porta dell'Europa - dice Roman -. In ogni casa c'è una porta d'ingresso. Ci sentiamo in Europa, ma come in piedi sulla soglia. Per sentirti davvero a casa tua, devi entrarci".

"Non è una domanda seria - dice Dina -. Certo, Narva deve far parte dell'Estonia. Siamo lo stesso paese". Serguei è nato a San Pietroburgo e si è trasferito a Narva quando esisteva ancora l'Unione Sovietica, per motivi di lavoro. "Dai un'occhiata alla mia famiglia - mi dice -. Io sono l'unico con un passaporto russo, uno dei miei figli ha la cittadinanza britannica, i miei altri due figli hanno il passaporto estone, e anche mia moglie ha la cittadinanza estone".

"Narva è una città di lingua russa e ci sono persone russe che vivono qui, anche se apparteniamo all'Estonia - dice Gergana -. Siamo estoni in una città estone. Non succederà che saremo parte della Russia. Siamo parte dell'Estonia". "Sicuramente Narva deve rimanere in Estonia - aggiunge Rana -. Noi siamo estoni. Non è normale quello che Putin sta facendo".

Durante l'epoca sovietica Stalin deportò numerosi estoni in Siberia. Allo stesso tempo tanti russi si trasferirono in Estonia. Fu un periodo di russificazione forzata della regione. Ma dai tempi della "rivoluzione cantata" e dell'adesione all'Ue, molte cose sono cambiate: uniti nella diversità, questa è la sfida. Alcuni fatti e cifre: oggi, circa due terzi dei madrelingua russi hanno un passaporto estone. Circa il 6% della popolazione estone ha un "passaporto grigio", un documento di viaggio rilasciato alle persone apolidi, o di cittadinanza non definita, o prive di cittadinanza, purché siano residenti: questa minornza non ha documenti d'identità né estoni né russi.

È facile far parte della società estone come madrelingua russa? Ne parlo con Anna. "Sì", mi risponde lei. Dopo aver studiato legge a Mosca per sette anni, è tornata nella sua città natale, Narva. Mentre Anna ha imparato l'estone e ora è perfettamente bilingue, suo marito parla solo russo. Non tutti nell'ambiente di Anna la pensano come lei, ed è per questo che la politica è un argomento tabù nella sua famiglia.

"Abbiamo fatto un accordo nella nostra famiglia - mi dice Anna -. Certo, siamo di mentalità aperta, ma non parliamo mai di guerra o di politica. Onestamente, io non vedo alcuna differenza tra russi ed estoni. Formiamo una stessa società, ci apparteniamo. Che differenza fa se sono nato a Narva o a Tallinn? Parlo russo, parlo estone, ho amici russi, ho amici estoni. Non c'è assolutamente nessuna discriminazione".

La propaganda russa cerca di dipingere i madrelingua russi che vivono in Estonia come vittime. Ma Anna, che lavora per il dipartimento degli Affari pubblici della città e ha un passaporto estone, si sente estone come tutti gli altri. I problemi oggi sono altri, come gli scaffali vuoti nei supermercati. I prodotti russi sono stati messi fuori produzione. In più c'è il panico da acquisto. A causa della guerra di Putin in Ucraina.