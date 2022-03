Guerra in Ucraina: 50.000 rifugiati sono già arrivati in Italia

La maggior parte arriva in autobus, qualcuno a bordo di auto private. Oltre 50.000 profughi in fuga dal conflitto in Ucraina hanno scelto l'Italia, come nuova casa, in attesa di un miglioramento della situazione nel loro Paese. O forse per sempre.

La maggioranza sono donne e minori, mentre meno del 10% sono uomini. Lo fa sapere il Viminale, precisando che le principali città di destinazione dichiarate al momento dell'ingresso sono Milano, Roma, Napoli e Bologna.

Una buona parte degli ucraini che scelgono l'Italia lo fa per raggiungere famigliari o amici, che già ci vivono. Basti pensare che nella penisola, prima dello scoppio del conflitto, risiedevano 236.000 ucraini, la comunità più grande in Europa.

Il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, facendo il punto nei giorni scorsi sull'emergenza profughi, aveva spiegato che la maggior parte dei rifugiati ucraini stava arrivando in Italia passando per la frontiera slovena e distribuendosi poi sul territorio in maniera autonoma. Nei sistemi di accoglienza strutturati, infatti, sono solo 2.000/2.500 le persone ospitate.

Roma si aspetta il numero dei profughi più alto mai sostenuto: almeno 500.000.