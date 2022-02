All'alba Kiev è stata colpita con missili balistici o da crociera: lo riferisce la Cnn citando Anton Gerashchenko, consigliere del capo del ministro degli Affari interni. Una equipe televisiva statunitense sul posto ha sentito due forti esplosioni nel centro della capitale e una terza forte esplosione a distanza. Un posto di frontiera nella regione sudorientale ucraina di Zaporizhzhya è stato colpito da un missile che ha ucciso alcune guardie e ferendone altre.

La dinamica dell'attacco a Kiev

Un attacco da terra a uno degli aeroporti controllato dall'alto da aerei A-50, poi azioni diversive nella capitale e lungo i confini, un attacco informatico e un ingresso alla spicciolata, infine assumere il controllo delle sedi istituzionali: sarebbe questo, secondo una fonte dell'intelligence ucraina sentita dalla Ukrainska Pravda, il piano dei russi per conquistare Kiev. Secondo il piano operativo della Federazione Russa - riporta il sito - fino a 2.000 forze speciali sarebbero impiegate per assumere il controllo di uno dei due aeroporti della capitale ucraina con veicoli corazzati leggeri e armamento regolare delle truppe aviotrasportate. L'operazione sarebbe controllata da aerei A-50 nello spazio aereo della Bielorussia e della Russia, mentre un elicottero o un aereo leggero potrebbe atterrare in zona dalla Bielorussia. Intanto, gruppi di sabotatori sarebbero già in Ucraina per danneggiare le reti elettriche e le comunicazioni. Secondo la fonte, alcuni gruppi di provocatori starebbero appiccando incendi dolosi e operando saccheggi per seminare ulteriore panico. Un massiccio attacco informatico ai siti vitali del Paese sarà preceduto da un'intensificazione dell'attività lungo l'intero confine con l'Ucraina, cosa che costringerà la leadership politico-militare a ritirare la maggior parte delle truppe pronte al combattimento sulla linea di difesa, quindi un piccolo manipolo di truppe entrerà a Kiev, dove si prevede che le forze russe possano assumere il controllo delle principali istituzioni, governo, parlamento, stato maggiore, in attesa dell'arrivo dei rinforzi. "I piani di Putin sono noti e l'esercito ucraino è pronto a respingerlo", ha detto il servizio di intelligence secondo la Ukrainska Pravda.

Le parole di Zelensky

Dopo il primo giorno d'invasione il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy parla di 137 caduti fra civili e militari. "Ma c'è un altro elemento: siamo soli a difendere la nostra nazione - ha dichiarato il presidente ucraino - Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all'Ucraina una garanzia per entrare nella NATO? Tutti hanno paura". Da questo punto di vista Zelelensky ha ragione: Putin ha spaventato tutti. La Russia ha preso il controllo della zona di esclusione di Chernobyl e alcuni report affermano che l'esercito tiene il personale in ostaggio. Su questo la Casa Bianca ha reagito subito: "Questa presa di ostaggi illegale e pericolosa potrebbe capovolgere gli sforzi di routine del servizio civile necessario a mantenere e proteggere l'impianto di scorie nucleari è ovviamente incredibilmente allarmante e molto inquietante. La condanniamo e chiediamo il rilascio incondizionato": ha detto Jen Psaki, addetta stampa della Casa Bianca.

I piani di Putin

Nessuno può dire quali siano le intenzioni finali di Putin, quale zona dell'Ucraina intenda controllare essendo il territorio piuttosto vasto. In una delle sue ultime esternazioni il presidente russo ha ribadito che quello che si sta facendo sono "misure forzate. Non ci è rimasto altro modo per procedere": ha aggiunto. Intanto alcuni rapporti affermano che l'esercito russo sta incontrando più resistenza del previsto e che le perdite dell'esercito di Mosca siano già rilevanti. Le forze russe "hanno già perso circa 800 uomini", secondo il ministero della Difesa ucraino. "Le perdite includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati", ha aggiunto, citato dal Kyiv Independent