Cresce l'e-commerce, aerei passeggeri trasformati in cargo

Il settore turistico fatica a riprendersi nel post Covid?

La riconversione - anche nel trasporto aereo - diventa un segno di resilienza.

In Israele gli aerei passeggeri vengono trasformati in cargo da Israel Aerospace Industries.

L'azienda si è rivelata un top player del mercato, in competizione con i grandi attori come Boeing.

"Siamo operativi ora in Messico. Gli aeromobili a fusoliera stretta li facciamo a Napoli, in Italia, un po' in Cina, abbiamo le nostre aziende laggiù, questo è ora. Ma la sfida più grande è il 777 perché la domanda è vasta. Quindi, il mio lavoro ora è quello di attrezzare luoghi per convertire anche questo aeromobile" spiega Shmuel Kuzi, general manager di IAI aviation division.

E-commerce, servono più aerei cargo

Tutto ruota attorno al dato che definisce la rivoluzione commerciale in atto, innescata dalla pandemia: secondo l'International Trade Administration, parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, l'e-commerce - schizzato alle stelle a causa di confinamenti e chiusure - continuerà a crescere costantemente di circa l'8% all'anno fino al 2024.

Prima della crisi, il 50% di tutto il carico aereo globale viaggiava su aerei passeggeri. Ma quando è iniziata la cirisi sanitaria, circa l'80% dei vettori ha smesso di volare. Il prezzo delle merci spedite via mare è aumentato oltre misura. Le spedizioni di merci via aria richiedevano una soluzione e gli aerei passeggeri, fermi a causa del Covid, ne hanno fornita una.

Settore viaggi ancora sotto i livelli pre pandemia

Per ora, anche se i viaggi aerei cominciano a rimbalzare, i livelli di passeggeri rimangono molto al di sotto dei livelli pre-pandemia.

La maggiore domanda di beni e servizi, acquistati online, ha dunque guidato la trasformazione, che poggia su cifre più che vantaggiose: a circa 35 milioni di dollari per aereo, la metamorfosi è un affare rispetto all'acquisto di un nuovo aereo da carico, che costa quattro o cinque volte quel prezzo.