Ursula von der Leyen ha annunciato l'importo del programma di investimenti Europa-Africa dell'Unione europea, denominato Global Gateway: 150 miliardi di euro per competere con l'iniziativa Nuova via della seta (Belt and Road), sponsorizzata dalla Cina.

L'Unione europea e l'Unione africana terranno un vertice la prossima settimana.

"Al vertice - dice la presidente della Commissione europea - gli investimenti saranno al centro delle discussioni, perché sono il mezzo per le nostre ambizioni condivise.

In quest'ambito, l'Europa è il partner più affidabile per l'Africa e di gran lunga il più importante".

La presidente non ha fornito dettagli su come verranno raccolti o spesi i soldi: il tutto fa parte di un piano di investimenti sino a 300 miliardi di euro per infrastrutture pubbliche e private in tutto il mondo entro il 2027.

Annunciato anche un programma da 125 milioni per aiutare ad estendere la vaccinazione nel continente africano.