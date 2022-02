Riparte Sanremo, Mahmood in testa

Il duo Mahmood - Blanco è uscito in testa alla classifica dopo la prima serata del Festival della canzone italiana, cominciato martedi a Sanremo. La serata inaugurale della 72. edizione è stata seguita da una media di 10.9 milioni di telespettatori, registrando il 55 per cento di share. Sul palco dell'Ariston sono tornati, con una accoglienza trionfale dopo i successi negli Stati Uniti, anche i Maneskin, vincitori dello scorso anno.

Per il resto la serata, nel corso della quale si sono esibiti 12 big in gara, è andata come previsto: le battute di Ornella Muti, co-conduttrice col presentatore Amedeus, sulle scale da scendere col rischio di cadere, le uscite del comico Fiorello insieme al tennista Berrettini, e le provocazioni à la carte del cantante Achille Lauro, destinate ad alimentare le tradizionali polemiche che accompagnano ogni anno la rassegna canora.

Rassegna che quest'anno non si risparmia un forte senso di deja-vu, grazie alla partecipazione in gara di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, eterni grandi rivali per il grande pubblico, ed entrambi in pole position per la vittoria, nonostante siano i cantanti con la più lunga anzianità, essendo sulla cresta dell'onda dagli anni Sessanta.