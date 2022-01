Canada, continua la protesta dei camionisti No vax

Migliaia di oppositori alla vaccinazione obbligatoria continuano la protesta nella capitale canadese Ottawa.

Spalleggiati da moltissimi simpatizzanti, i camionisti No vax hanno invaso le strade per manifestare contro l’obbligo vaccinale per passare la frontiera tra Stati Uniti e Canada.

Un problema per i lavoratori che dal 15 gennaio devono esibire il green pass al confine ma che per coloro i quali provengono dagli Stati Uniti non c'è, causa mancata adesione alla campagna.

"Rimarremo qui fino a quando questo mandato non sarà revocato, questo camion non si muove - dice un autotrasportatore - posso aspettare mesi, ho parcheggiato qui, resto qui per la gente".

AP Photo Arthur Mola/2022 Invision

Nel mirino degli attivisti è finito il primo ministro canadese Justin Trudeau, trasferito in via precauzionale assieme alla sua famiglia in una località segreta.

In segno di solidarietà, i camionisti hanno effettuato un "blocco completo" dell'autostrada 4 nel sud dell'Alberta, vicino al confine ovest.

L'obbligo vaccinale è stato introdotto dallo scorso ottobre nel Paese per tutti i lavoratori pubblici canadesi, per chi viaggia in treno, aereo o in nave e ha più di 12 anni.