La continua escalation della situazione al confine con l'Ucraina da parte di Mosca significa che Bruxelles dovrà valutare le sue opzioni in caso di attacco. Con i timori crescenti che un'invasione russa dell'Ucraina possa essere imminente, si parla sempre più di come l'Occidente risponderà.

Il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha avvertito delle “massicce conseguenze” se Mosca dovesse entrare nel Paese dell'Europa orientale, ma non ha specificato quali sarebbero esattamente queste ripercussioni.

I ministri degli esteri dell'UE si sono incontrati lunedì a Bruxelles per discutere la propria risposta e sono stati anche deliberatamente vaghi su come potrebbe apparire qualsiasi reazione.

Se Putin vuole lanciare un'invasione dell'Ucraina, allora ci sono una serie di opzioni sul tavolo per l'UE e i suoi alleati.

Sanzioni economiche e finanziarie

La Russia è stata colpita da vari cicli di sanzioni nel corso degli anni, ciascuno con diversi gradi di successo. Una delle misure più recenti adottate, se Mosca dovesse invadere, è quella di isolare il paese dal sistema di transazioni finanziarie SWIFT, che è una delle parti principali del sistema globale per il trasferimento di denaro in tutto il mondo.

Tagliare fuori la Russia da questa rete è qualcosa che avrebbe gravi conseguenze, rendendo molto difficile per chiunque all'interno del paese fare qualsiasi tipo di transazione finanziaria con il mondo occidentale ed a livello globale.

Tuttavia, il professor Markus Ziener del German Marshall Fund degli Stati Uniti afferma che non è così semplice.

“Se loro [la Russia] venissero tagliati fuori da SWIFT, ciò colpirebbe praticamente anche qualsiasi istituto finanziario in Russia. Ora qual è l'avvertenza?" Ziener ha detto a Euronews. “L'avvertenza qui è che la Russia ha accumulato centinaia di miliardi di oro e dollari USA. Hanno molte riserve e hanno anche una stretta collaborazione con la Cina.

“Quindi, potrebbe esserci la possibilità per la Russia di aggirare l'impatto di queste sanzioni ed è una cosa controversa. Non sappiamo davvero quanto male questo farà ai russi”.

Ma togliere dalla Russia lo Swift creerebbe problemi anche all'Europa. Ad esempio, una società che acquista gas naturale russo non sarebbe in grado di pagare utilizzando il solito codice Swift.

Nord Stream 2

È impossibile menzionare una reazione occidentale senza menzionare il controverso progetto energetico.

Il gasdotto, completato lo scorso settembre, mira a collegare il gas russo attraverso il Mar Baltico con la Germania, e quindi l'Europa.

Allo stato attuale delle cose, tuttavia, è in attesa del via libera delle autorità di regolamentazione tedesche e dell'UE per iniziare a fornire al continente le forniture energetiche tanto necessarie.

I suoi critici sostengono che indebolisce l'indipendenza energetica europea e può essere utilizzato come strumento politico da Mosca, mentre i suoi sostenitori affermano che è necessario per migliorare la sicurezza energetica dell'UE aumentando l'offerta.

Gli Stati Uniti hanno espresso a lungo le loro preoccupazioni per il Nord Stream 2, anche se esse sono in gran parte cadute nel vuoto. Ma un recente segnale del cancelliere tedesco Olaf Scholz ha suggerito che Berlino potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fermare il gasdotto in risposta a un attacco all'Ucraina.

In una conferenza stampa con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg la scorsa settimana, Scholz ha risposto a una domanda su Nord Stream 2, affermando che ci sarà "un prezzo elevato da pagare e che tutto dovrà essere discusso in caso di intervento militare in Ucraina."

Riusciranno gli alleati occidentali a trovare l'unità sulla Russia?

Nonostante tutti i discorsi sulla punizione di Putin e sulla presentazione di un fronte unito, dietro le quinte c'è ben poco consenso su come procedere in caso di attacco.

Sulla questione del sistema di transazione finanziaria SWIFT, Ziener afferma che "non c'è una risposta chiara" su questo.

“Alcuni paesi europei stanno dicendo, non facciamolo. Facciamolo passo dopo passo. Non iniziamo subito con SWIFT come una delle sanzioni più massicce che possiamo fare”, ha detto il professore a Euronews.

Altri vogliono andare nella direzione opposta e colpire la Russia dove fa male finanziariamente.

Con Nord Stream 2, ci sono divisioni ad ogni livello dell'UE, incluso dentro al governo di coalizione tedesco.

L'SDP di Scholz è più cauto nel tagliare il progetto, mentre i due partner di governo, i Verdi e il liberale FDP, preferirebbero adottare una politica estera più "basata sui valori".

Berlino ha persino bloccato le consegne di armi provenienti dall'Estonia all'Ucraina perché ci sono componenti tedeschi in quelle armi, limitando potenzialmente la capacità di Kiev di rispondere a qualsiasi attacco.

Dall'esterno sembra difficile trovare un accordo tra l'UE e i suoi alleati, ma per ora si presenta un fronte unito, con il capo della politica estera dell'UE che lunedì ha affermato che "La nostra unità è la nostra forza, e non c'è dubbio …a questo proposito."