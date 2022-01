Ancora una fumata nera come ampiamente prevedibile. Il secondo scrutinio per l'elezione del presidente della repubblica recita cosi: 527 schede bianche, 38 nulle , 125 voti dispersi. E un convitato di pietra, Sergio Mattarella (impegnato nel trasloco per non dare adito a false speranze), invocato per convinzione o provocazione da 39 votanti. Le distanze tra gli schieramente sono ancora siderali .

La rosa di candidati del centro destra

Il centrodestra ha ufficializzato le candidature dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, dell'ex sindaco di Milano Letizia Moratti e dell'ex magistrato Carlo Nordio. Ma al termine di un vertice tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza le proposte sono state respinte con perdita. E il centrosinistra rilancia chiedendo per bocca di Enrico Letta un incontro ristretto dei due schieramenti, quasi un conclave:

"La proposta che facciamo è quella di chiuderci dentro

una stanza e buttiamo via le chiavi, pane e acqua, fino a quando

arriviamo a una soluzione, domani è il giorno chiave". Enrico Letta segretario del PD

Italia Viva, per accelerare i tempi, propone invece due votazione al giorno. "Il centrodestra non ha alcun diritto di prelazione ma valuteremo i nomi ",così il leader pentastellato Giuseppe Conte che chiama in causa Draghi:

"Abbiamo affidato al timoniere una nave che è ancora in difficoltà ma non

ci sono le condizioni per cambiare e il timoniere non può

lasciare". Giuseppe Conte leader 5 Stelle

Opinione, condivisa da Salvini: 'Draghi è a Palazzo Chigi e lavora bene lì' Si profila quindi un'altra giornata interlocutoria in attesa che il quorum scenda alla maggioranza assoluta.