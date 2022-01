È cominciato lunedì alle 15 il primo scrutinio per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica Italiana. Centrosinistra e Lega hanno annunciato la scheda bianca. Fino alla terza votazione, quella di mercoledì, il quorum per l'elezione è la maggioranza dei due terzi degli avventi diritto. Con la morte domenica sera del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, la soglia è fissata a 672 voti. Entro domani verrà proclamata deputata Rossella Sessa, prima dei non eletti in Campania, la cui entrata in carica che rimpiazza Fasano. A quel punto il quorum tornerà a 673.

Strette misure anti-Covid

Per le misure anti-Covid, le operazioni di voto e lo spoglio dovrebbero durare 6 ore. Hanno votato per primi i senatori a vita e per ultimi depositeranno la loro scheda i delegati regionali. Si apre ancora in un clima di profonda incertezza la prima giornata per l'elezione del tredicesimo presidente. Nonostante i contatti frenetici e gli incontri è stallo tra i partiti e l'indicazione della maggior parte dei gruppi per la prima chiama.

Il presidente della Camera Fico ha annunciato che leggerà dalle schede solo il cognome del candidato votato. Il Financial Times incorona Draghi: lui al Colle "potrebbe garantire il percorso delle riforme; al contrario, se non venisse eletto, il suo ruolo di premier verrebbe indebolito".