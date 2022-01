Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica italiano? Il mondo politico italiano, e non solo, è alla ricerca dell'uomo super partes in grado di essere il candidato di tutti.

Il mandato dell'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella scade il prossimo 3 febbraio, per quella data Roberto Fico, il presidente della Camera, ha dichiarato "avremo il suo successore", anche perché, dice sempre Fico, si voterà a oltranza.

euronews Grafico euronews: i grandi elettori del presidente della Repubblica

Il 24 gennaio i 1009 grandi elettori - deputati, senatori e i delegati regionali- si riuniranno a Montecitorio: le nebbie forse non si diraderanno nel corso delle prime tre votazioni quando è richiesta la maggioranza qualificata dei 3 terzi, a partire dalla 4 basterà la maggioranza assoluta. E forse l'orizzonte quirinalizio si farà più chiaro.

È intorno al numero 505, maggioranza assoluta dei voti che in queste ore si consumano discussioni e negoziati. Alla luce del sole e sotto banco.

Elezioni molto particolari

Si tratta di elezioni inedite per colpa del Covid-19, che costringe i palazzi del potere italiani ad adattarsi alle esigenze sanitarie e ai contagi che hanno colpito anche diversi grandi elettori.

Le elezioni del presidente in pandemia

Addio alle storiche cabine (più note come catafalchi) che venivano installate a pochi passi dai banchi del governo, in aula. Molte sono le strutture esterne al Parlamento che sono state allestite per garantire un assoluto distanziamento. Le cabine di voto saranno molto ampie e areate, forse ci saranno anche luci ultraviolette per sanificare l’ambiente. Gel in entrata e in uscita per sanificarsi le mani e vietati i raduni (capannelli) dei politici per scambiarsi indiscrezioni dell'ultimo minuto.

Sergio Mattarella ha completato i suoi sette anni e attorno al parlamento sono ormai ultimate le opere che permetteranno una elezione in probabile sicurezza.