Migliaia di persone si sono messe in fila davanti alla sala della protomoteca in campidoglio ieri per dare l'ultimo saluto a David Sassoli. Non solo le più alte cariche delle Stato hanno reso omaggio al defunto presidente dell'europarlamento ma tanta gente comune che vedeva nell'uomo e nel politico un esempio di trasparente.

Il sindaco di Firenze, città in cui Sassoli è nato, Dario Nardella, parla di Sassoli e del suo lascito: "un' eredità politica molto chiara: un' Europa più unita che sappia parlare con una sola voce sui grandi temi internazionali invece di balbettare come ha fatto in tante occasioni, pensiamo da ultimo purtroppo alla vicenda dell'Afghanistan".

Sassoli? In lui l'identikit del nuovo presidente della Repubblica

La morte di Sassoli ha fatto irruzione nel panorama politico italiano impegnato in calcoli e conciliaboli per la scelta del futuro presidente della Repubblica. Tra ambizioni malcelate e cancidati in trincea, in molti invocano il suo stile. Per Nardella "la comunicazione sempre equilibrata, mite, allo stesso tempo netta di Sassoli può essere la scintilla di una rivoluzione nel modo di fare politica. Questo vale per l'Italia che si appresta a scegliere il nuovo capo dello Stato e che dovrebbe vedere in Sassoli l'identikit per scegliere il nuovo capo dello Stato ma vale anche per tutti i Paesi europei".

Oggi a mezzogiorno nella chiesa di Santa Maria degli angeli si terranno i funerali di Stato di Sassoli, lunedì la commemorazione all'europarlamento alla quale sarà presente anche Draghi mentre il segretario del Pd Enrico Letta terrà il discorso in onore del compagno di partito. Per i funerali di Stato verrà allestito un maxi-schermo fuori la chiesa, all'interno sarà autorizzata la presenza di 300 persone. Alle esequie parteciperanno anche la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen, già arrivata a Roma, e il presidente del consiglio europeo Charles Michel.