Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato ricoverato in Italia a causa di un'anomalia nel funzionamento del suo sistema immunitario.

A riferirlo questo lunedì, è stato portavoce di Sassoli, Roberto Cuillo che in una dichiarazione ha fatto sapere che il Presidente si trova in ospedale dallo scorso 26 dicembre e tutte le sue attività sono state nel frattempo annullate.

Un ricovero "necessario a causa di una grave complicazione dovuta a una disfunzione del sistema immunitario", si legge nel comunicato.

Sassoli, 65 anni, aveva sofferto a settembre di una grave polmonite, non correlata in alcun modo alla malattia da Coronavirus, che lo aveva però costretto al ricovero in un ospedale di Strasburgo nel mezzo dei lavori per la sessione plenaria dell'Europarlamento.

Tornato in Italia per rimettersi, ha avuto purtroppo una ricaduta che lo ha tenuto lontano dalle sue funzioni per diverso tempo, costringendolo infine a una nuova degenza

"Affettuosi auguri di pronta guarigione" sono arrivati dal presidente di Italia Viva Ettore Rosato, che in un post sui social scrive: "da parte mia, di tutti noi di Italia Viva. Forza David!"