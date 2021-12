I flussi migratori nell'agenda del ministro Di Maio a Tunisi

La posta in palio è alta: il contenimento delle partenze dalla Tunisia, un flusso migratorio in costante aumento.

Gli sbarchi di cittadini tunisini sono stati quasi 14mila lo scorso anno e non è stata registrata alcuna inversione di tendenza.

È la priorità che muove il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in visita a Tunisi per incontrare il suo omologo Othman Jerandi, la premier Najla Bouden e il presidente Kais Saied.

Già nel 2020 erano stati sbloccati dieci milioni di euro, destinati al Governo tunisino, per il controllo delle coste e i rimpatri rapidi. Un altro tipo di rimpatri, quello dei rifiuti italiani esportati illegalmente in Tunisia, è all'ordine del giorno: circa 280 container fermi da 15 mesi al porto di Sousse.

Le parole spese sono quelle della diplomazia: "La visita si è rivelata molto proficua - ha detto Di Maio - ci permette di portare avanti e consolidare un dialogo mai interrotto con un Paese che per l'Italia è strategico, oltre che tradizionalmente amico".

Sullo sfondo, che determina però tutti gli sviluppi, c'è la situazione politica instabile in Tunisia dopo che il presidente ha licenziato il precedente governo e sospeso l’attività parlamentare sino alle elezioni fissate il 17 dicembre del 2022 e il referendum per redigere una nuova Costituzione il 25 luglio.