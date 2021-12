Un treno italiano soppianta così il tradizionale TGV. Inaugurato il Frecciarossa Milano-Parigi. È partito alle 6.25 dal binario 4 di Stazione Centrale il treno diretto nella capitale francese inaugurando la nuova tratta ad alta velocità. Sei ore e mezza di viaggio con fermate intermedie a Torino, Modane, Chambery e Lione.

Il Frecciarossa 1000 numero 9292 è arrivato in perfetto orario a Parigi alla Gare de Lyon. Prezzi competitivi, per un biglietto di solo andata si parte da 29 euro, e numerosi servizi offerti a bordo.

“E’ un giorno veramente speciale per tutti gli sforzi fatti negli scorsi anni, sia in Italia con il nostro gruppo che con Trenitalia France. Un treno è partito da Parigi, ma in parallelo c'è il treno da Milano che sale verso Parigi. È importantissimo perché è la prima volta che il Frecciarossa esce dai confini italiani”, ha sottolineato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, a bordo del viaggio inaugurale. “Prossimo obiettivo continuare con questa strategia. Il prossimo anno ci saranno treni tra Madrid e Barcellona".

Intanto l’azienda fa sapere che sono stati venduti già numerosi biglietti per le vacanze di Pasqua e per l’estate. “La vera differenza dell'offerta sta nel servizio di bordo: questo treno è stato pensato attorno alle esigenze del passeggero", ha concluso Corradi.

Trenitalia è la prima azienda straniera ad operare in Francia nel campo dell’alta velocità, dopo l’apertura del mercato nel dicembre 2020. Alle iniziali corse giornaliere di andata e ritorno tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale, via Lyon Part-Dieu se ne aggiungeranno poi altre tre giornaliere di andata e ritorno tra Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache. In tutto Trenitalia effettuerà 10 corse per quasi 5.000 posti al giorno tra Parigi e Lione.