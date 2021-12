Big Ben: i primi risultati del lifting

A Londra l'ora non è ancora suonata, ma il Big Ben cala la maschera. Nascosta dalle impalcature dal 2017, alla veneranda età di 177 anni, la celebre Elizabeth Tower offre già ai passanti i primi risultati del suo "lifting": lavori da 80 milioni di sterline, oltre 94 milioni di euro, per ristrutturarne la muratura lungo i suoi 96 metri d'altezza, ridipingerne la struttura in ferro e rismaltare i quadranti dell'orologio. Il termine del restauro, che ha fra l'altro permesso di svelare come le lancette fossero originariamente blu e non nere, è atteso per i prossimi mesi. Le tredici tonnellate della campana del Big Ben dovrebbero tornare a suonare in primavera.