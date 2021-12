Omicron, la situazione in breve in alcuni Paesi europei

Resta una corsa a ostacoli quella per la terza dose del vaccino. Oltremanica l'obiettivo è ambizioso, entro la fine dell'anno tutti gli adulti avranno la terza dose o perlomeno l'appuntamento per farla.

E viene sempre d'Oltremanica la notizia del primo morto legato alla variante Omicron. Il ministro britannico alla Salute, Sajid Javid, ha precisato: “Omicron rappresenta il 20% dei casi oltre il 44% a Londra, ci aspettiamo che sia predominante nella capitale nelle prossime 48 ore".

In Norvegia, da questo mercoledì, giro di vite negli esercizi pubblici e regole più severe per le scuole mentre si procede a somministrare la terza dose di vaccino. Dove possibile, lo smart working diventa la regola. E questo per le prossime 4 settimane. In Danimarca la terza dose è estesa agli over 40.

In Cina invece, le restrizioni per chi arriva dall'estero non sono bastate a confinare Omicron, registrata nella città di Tianjin, in una persona che arrivava effettivamente da fuori Cina, impensierisce alla vigilia dei Giochi olimpici invernali.