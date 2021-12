Biden: "Nuove regole-Covid per l'ingresso negli Usa"

Più vaccinazioni, più tamponi e più restrizioni per i viaggiatori in arrivo negli Stati Uniti.

Il presidente Joe Biden (79 anni) prepara il paese per l'inverno, vista la velocità di trasmissione della nuova variante Omicron del Covid-19.

I viaggiatori provenienti dall'estero dovranno, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione, presentare un tampone con esito negativo fatto 24 ore prima dell'arrivo.

Biden prevede, altresi, di aumentare le vaccinazioni e i richiami della terza dose per tutti gli adulti.

Allungato almeno fino a marzo l'obbligo dell'uso delle mascherine su aerei, treni, metropolitane e autobus.

Ha dichiarato il presidente americano:

"È un piano che penso dovrebbe unirci. So che il Covid-19 ci ha molto divisi. In questo paese, è diventato una questione politica, il che è molto triste. Non dovrebbe esserlo, ma lo è stato. Ora, mentre sta arrivando l'inverno e affrontiamo la sfida di questa nuova variante, questo è un momento in cui potremmo lasciarci alle spalle le divisioni, spero. Questo è un momento in cui possiamo fare quello che non siamo stati in grado di fare abbastanza durante la pandemia, far sì che il paese si riunisca, unire la nazione in uno scopo comune".

Il presidente Biden durante la sua dichiarazione. Screenshot video AFP

Dopo il primo caso americano riscontrato a San Francisco, anche lo Stato di New York ha rilevato già cinque casi della variante Omicron.

In totale, sono cinque gli stati americani in cui è comparsa.

Primo caso segnalato anche nella Contea di Los Angeles, in Colorado e alle Hawai.