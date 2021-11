Arrivare al Tan Hill Inn Pub, nello Yorkshire, è già di per sé una piccola avventura.

La locanda, risalente al XVII secolo, è il pub più alto d'Inghilterra, oltre che uno dei più antichi: dalla cima di uno dei colli dello Yorkshire Dales National Park,svetta infatti a 528 metri sul livello del mare.

Quello che è capitato a un gruppo di visitatori - che lo scorso venerdì erano andati al Tan Hill Inn per trascorrere una serata tranquilla col sottofondo di una cover band degli Oasis - è dunque un'avventura nell'avventura: perché l'abbondante nevicata scesa in serata sulla zona, che ha danneggiato numerosi cavi di alimentazione, ha finito per bloccare anche le strade.

Risultato: sessantun visitatori bloccati nel pub per tutto il fine settimana. La maggior parte dei quali, comunque, non sembra averla presa affatto male: quando le strade sono state sgomberate, il lunedì mattina, alcuni di loro non erano nemmeno troppo entusiasti di tornare a casa, come ha raccontato a Euronews la manager del pub Nicola Townsend.

Foto di gruppo con tormenta all'esterno: quando si dice fare buon viso a cattivo gioco Tan Hill Inn

È stata proprio lei, una volta resasi conto della situazione, a escogitare una serie di passatempi per evitare di cadere nell'ansia collettiva, in attesa dei soccorsi : oltre al cinema, ai quiz e ai giochi di società, gli estemporanei compagni d'avventura si sono cimentati a costruire pupazzi di neve e in gare di slittino, il tutto accompagnato da musica, cibo e bevande.

"Ci siamo divertiti molto con i nostri ospiti bloccati, è stato davvero divertente", ha detto Townsend.

Ancor prima che le strade fossero sgomberate, diversi media internazionali avevano contattato la manager e i suoi ospiti, riportando la surreale situazione e l'improbabile buonumore che aleggiava tra quanti erano rimasti bloccati.

Sistemazione spartana al Tan Hill Inn, il pub "più alto d'Inghilterra", nello Yorkshire Tan Hill Inn

Di notte, quanti non avevo prenotato una stanza in anticipo o non sono riusciti a sistemarsi nelle rimanenti, si sono accomodati senza troppe storie sui materassi sistemati nel pavimento del pub.

Townsend ha spiegato che numerose amicizie sono nate durante i tre giorni. Alcuni hanno già proposto di festeggiare l'anniversario della nevicata, incontrandosi alla locanda tradizionale alla stessa ora ogni anno.