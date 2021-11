I leader mondiali concludono il vertice della Cop 26 con una dichiarazione nella quale si impegnano a porre fine alla deforestazione entro il 2030 con uno sforzo da 19,2 miliardi di dollari. I paesi che hanno promesso di firmare l'intesa - tra i quali Brasile, Russia, Cina, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo - dispongono di circa l'85% delle foreste mondiali quindi il loro apporto potrebbe diventare particolarmente importante.

"Non fidatevi di Bolsonaro"

Tuttavia gli attivisti in difesa della foresta amazzonica hanno esortato i delegati a non fidarsi delle promesse del governo di Jair Bolsonaro, che ha devastato l'ambiente negli ultimi tre anni assestando altri colpi durissimi alla foresta pluviale più vasta dell'America Latina. Gli ambientalisti affermano che il mondo dovrebbe prestare più attenzione alle politiche distruttive del recente passato rispetto alle vaghe promesse sul futuro. Suely Vaz, ex dirigente del regolatore ambientale Ibama, che ora lavora per l'Osservatorio sul clima, ha affermato che il governo brasiliano ha demolito le agenzie di protezione delle foreste e ha cercato di cambiare la legge a favore degli agricoltori e degli accaparratori di terre. "Oggi il Brasile ha una politica anti-ambientale. Stanno paralizzando tutto. La deforestazione e gli incendi boschivi sono fuori controllo. Questo deve cambiare per garantire che il denaro per il clima, che è importante per il nostro Paese, possa essere utilizzato in modo molto dettagliato e specifico": sostiene Vaz.

Brasile campione nella distruzione delle foreste

Carlos Rittl, consigliere politico senior presso la Rainforest Foundation Norway, ha affermato che il Brasile non dovrebbe farla franca con un semplice restyling che mirasse a scuotere la sua reputazione di paria sotto Bolsonaro. Le immagini satellitari del Brasile mostrano che la deforestazione è al suo livello più alto dal 2012 . Nei 12 mesi fino a luglio sono stati persi più di 10.000 chilometri quadrati, un'area quasi sette volte più grande della grande Londra con un aumento del 57% rispetto all'anno precedente. Gli scienziati affermano che la foresta pluviale si sta avvicinando a un punto di svolta irreversibile oltre il quale si degraderebbe in una savana secca.

Il Brasile ha schierato una delle più grandi delegazioni a Glasgow e finanziato un sontuoso padiglione promozionale all'interno del centro conferenze. Secondo il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, e il ministro dell'Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite, il messaggio è che il Brasile è "un paladino di lunga data dell'agenda ambientale e una potenza agroalimentare".

Concentrarsi sugli sforzi di recupero

Per Brenda Brito, ricercatrice di IMAZON (Amazon Environment and Mankind Institute) : "Fino a quando non otterremo una riduzione sostanziale di questi indicatori di deforestazione, non possiamo garantire che il Paese vada effettivamente nella direzione di un'economia a zero emissioni di carbonio o di una riduzione delle emissioni in futuro. Dobbiamo davvero concentrarci su questo sforzo. Il Brasile sa cosa fare per ridurre la deforestazione e lo abbiamo fatto in passato".

Gli interventi sui terreni danneggiati

Alcuni dei fondi promessi andranno ai paesi in via di sviluppo per ripristinare i terreni danneggiati, affrontare la piaga degli incendi boschivi e sostenere le comunità indigene. I governi di 28 paesi si impegneranno anche a rimuovere la deforestazione dal commercio globale degli alimenti e altri prodotti agricoli come l'olio di palma, la soia e il cacao. Queste sono tra le industrie che contribuiscono di più all'abbattimento degli alberi. Sarà, inoltre, istituito un fondo da 1,5 miliardi di dollari per proteggere la seconda foresta pluviale tropicale più grande del mondo, nel bacino del Congo.