Uno dei punti più importanti che Ursula von der Leyen ha evidenziato nel suo discorso sullo stato dell'Unione è Strasburgo è lo European chips act. Il documento

Nelle ultime settimane, alcuni produttori di automobili europei hanno ridotto la produzione a causa della mancanza di microchip provenienti dall'Asia. L'Europa è fortemente dipendente dai semiconduttori e dai produttori in Cina e Taiwan. Secondo i nuovi piani potrebbe produrre il 20% del mercato dei chip entro il 2030.

Ne abbiamo parlato con la presidente della Commissione Europea.

Euronews: "L'Europa non è un po' in ritardo per giocare un ruolo nel mondo del digitale. Il mercato è già ridotto".

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: "Nel mio intervento mi sono concentrata specificamente sui semiconduttori, un campo in cui l'Europa era leader. Mentre però la domanda mondiale sta crescendo, la produzione in Europa sta diminuendo. E qui dobbiamo davvero agire. Dobbiamo unire le nostre forze. Ed è quello che faremo con l'European Chips Act, che porteremo avanti. Riunire tutte le parti interessate. Abbiamo per esempio una ricerca eccezionale con IMec, in Belgio. Abbiamo i macchinari e abbiamo la produzione. L'importante ora è di unire davvero le nostre forze, ampliare e migliorare in quel campo, perché i semiconduttori sono fondamentali per la competitività e anche per l'indipendenza del nostro mercato unico".