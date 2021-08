Haiti: sospesa la ricerca dei superstiti per la tempesta

Dopo il terremoto, la tempesta. Haiti si è dovuta fermare nella ricerca dei superstiti perché Grace ha portato pioggia e vento, che si sono abbattuti nel sud-ovest già devastato dal sisma di sabato.

Il bilancio delle vittime ha superato i 1900 morti con quasi 10mila feriti, ma è ancora provvisorio dato che tantissimi sono i dispersi.

Lo stop dei soccorsi ha fatto arrabbiare e disperare chi è alla ricerca di un proprio caro rimasto intrappolato nelle macerie.

Bamini orfani, ragazzini senza cibo, feriti accasciati davanti gli ospedali al collasso, sono terriibili i racconti che provengono dall'isola, una delle più povere del mondo.

Anche se sono già arrivati gli aiuti dai paesi stranieri e dalle Ong, manca un vero coordimento centrale, mentre le gang la fanno da padrone.

Il racconto di Ap da Haiti

Quattro giorni dopo il terremoto, nell'ospedale pubblico di L'Asile, immerso in un remoto tratto di campagna nel sud-ovest della nazione, continuano a presentarsi da villaggi isolati persone con braccia e gambe rotte.

"Facciamo quello che possiamo, rimuoviamo il tessuto necrotizzato e diamo loro antibiotici e proviamo a ingessarli", dice il direttore dell'ospedale Sonel Fevry, aggiungendo che l'accesso stradale alla struttura nel dipartimento di Nippes è difficile e non tutti possono farcela.

La campagna è stata forse più colpita dal terremoto rispetto alle città, ma le notizie si stanno diffondendo lentamente. L'intero reparto ostetrico, pediatrico e operatorio dell'ospedale L'Asile è crollato. Nonostante il crollo, l'ospedale è stato in grado di curare circa 170 vittime del terremoto gravemente ferite in tende improvvisate nel cortile della struttura.

La campagna vicina è stata devastata: in un tratto di 16 chilometri non è rimasto in piedi nemmeno una casa, una chiesa, un negozio o una scuola.

Alcune delle case tradizionali in legno e fango pressato in vecchio stile hanno offerto protezione ai loro abitanti perché i tetti di lamiera sono rimasti in piedi.

"Sappiamo che molti haitiani preferiscono rimanere a casa e curarsi con foglie e rimedi naturali", ha detto Fevry, spiegando perché molti arrivano in ritardo negli ospedali.

Nella comunità di Les Cayes, l'odore della morte aleggia pesantemente su un condominio di tre piani. Un semplice lenzuolo copre il corpo di una bambina di 3 anni.

I vigili del fuoco volontari della vicina città di Cap-Haitien hanno lasciato il corpo della ragazza sotto la pioggia perché non c'erano agenti di polizia, che dovevano essere presenti per portare via il cadavere.

Una folla di uomini arrabbiati si è radunata davanti all'edificio crollato, segno che la pazienza è esaurita tra chi aspetta da giorni l'aiuto del governo.

Il capo della Protezione civile, Jerry Chandler, ha preso atto della situazione. Le ricerche dei superstiti sono state interrotte a causa della forte pioggia, "e la gente sta diventando aggressiva", ha detto Chandler.

Haiti è la nazione più povera dell'emisfero occidentale. I residenti stavano già lottando con la pandemia di coronavirus, la violenza delle bande, il peggioramento della povertà e l'assassinio del presidente Jovenel Moise il 7 luglio quando il terremoto ha colpito il sud-ovest.

Etzer Emile, un economista haitiano e professore alla Quisqueya University, un'istituzione privata nella capitale Port-au-Prince, ha detto che le conseguenze del terremoto quasi sicuramente porteranno a una povertà ancora più a lungo termine per la regione sudoccidentale del paese.

"Il terremoto ha appena dato un colpo fatale a un'economia regionale già in ginocchio da circa due anni e mezzo", ha detto Emile ad Ap.