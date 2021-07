Inondazioni in Cina. Diga a rischio crollo nello Henan

Cresce l'allarme in Cina per le inondazioni che stanno investendo la provincia centrale dello Henan. I principali timori provengono da una falla di una ventina di metri che si è aperta nella diga di Yihetan. Le autorità sostengono che l'impianto, a ridosso della città di à Luoyang, potrebbe cedere da un momento all'altro e riversare milioni di cubi metri d'acqua sui suoi sette milioni di abitanti.

Allagamenti anche nella provincia dello Hubei AP/Chinatopix

L'esercito ha annunciato l'invio di squadre sul posto per procedere all'urgente deviazione dei corsi d'acqua. Dodici intanto le vittime registrate soltanto nelle ultime ore nella città di Zhengzhou, in seguito all'allagamento della rete della metropolitana. Decine le persone rimaste intrappolate in un vagone e poi evacuate dalle squadre dei vigili del fuoco.

Gli allagamenti nella città di Zhangzhou

Le inondazioni non sono nuove in Cina in questo periodo dell'anno. La loro portata si è però aggravata proprio in seguito al moltiplicarsi di infrastrutture e dighe, che nel corso dei decenni hanno stravolto il corso della rete fluviale.