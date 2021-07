Spike Lee (presidente di giuria) annuncia in anticipo la Palma d'oro del 74esimo festival di Cannes, che va al film "Titane" di Julia Ducournau.

Si tratta della seconda donna vincitrice nella storia della kermesse. 28 anni dopo la neozelandese Jane Campion ed il suo "Lezioni di piano".

Il regista italiano Marco Bellocchio ha ricevuto la Palma d'Oro d'onore: il premio alla carriera gli è stato consegnato da Paolo Sorrentino.

AP Photo Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP

Bellocchio a Cannes ha presentato il lungometraggio "Marx può aspettare", che racconta il dramma del suicidio del fratello gemello.

Il Premio della giuria va invece a pari merito ai film "Haberech" di Nadav Lapid e "Memoria "di Apitchapong Weerasethakul.

Migliore interprete maschile risulta essere l'attore texano Caleb Landry Jones per "Nitram", del regista Justin Kurzel.

Alla norvegese Renate Reinsve va invece il premio per l'interpretazione femminile in “Julie in 12 capitoli” del connazionale Joachim Trier, in cui interpreta una giovane donna in cerca di se stessa.

La Camera d'oro, il premio alla miglior opera prima della selezione, se l'aggiudica "Murina", della croata Antoneta Alamat Kusijanovic.

Per chiudere, al film "Drive my car", del regista nipponico Ryusuke Hamaguchi, è andato il Premio della critica internazionale come il miglior film nella competizione.