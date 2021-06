Ha fatto ridere in coppia con Kevin Kline e Arnold Schwarzenegger, ha interpretato ruoli drammatici e dato suspence a film horror: un percorso versatile, quello di Jamie Lee Curtis, a cui l'edizione numero 78 della Mostra del Cinema di Venezia rende omaggio con il Leone d'Oro alla carriera.

La cerimonia di premiazione avrà luogo l'8 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, al Lido di Venezia, prima della proiezione del film fuori concorso di "Halloween Kills", diretto da David Gordon Green e interpretato dall'attrice.

Fisico da pin up e lineamenti androgini, Jamie Lee Curtis ha dispiegato sui set hollywoodiani talento e carisma, come si legge nelle motivazioni del riconoscimento: "Il Leone d'Oro alla carriera va a una star capace di calarsi in ruoli di attrice versatile e disponibile, con una personalità non comune".

Figlia d'arte di due mostri sacri del cinema come Janet Leigh e Tony Curtis, l'attrice incassa il premio veneziano e promuove il suo ultimo film "Halloween Kills", dodicesimo dell’omonima serie horror con protagonista il serial killer Michael Meyers.

Il film avrà anche un sequel, il cui arrivo è previsto nel 2022, intitolato Halloween Ends.

"Mi sembra impossibile che io sia stata in questa industria abbastanza a lungo da ricevere il riconoscimento 'Lifetime Achievement', e che questo accada ora, con Halloween Kills, è particolarmente significativo per me - ha detto Curtis - Halloween ha lanciato e sostenuto la mia carriera. Far evolvere questi film in un nuovo franchise amato dal pubblico di tutto il mondo è stato, e rimane, un dono".

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va dall'1 all'11 settembre 2021.