Ocean Viking: 572 migranti sbarcano ad Augusta

Sono arrivati ad Augusta in Sicilia i 572 migranti, tra cui 183 minorenni, a bordo della nave Ocean Viking di SOS Méditerranée. Erano stati salvati dalla Ong al largo della Libia in sei diverse operazioni. Il governo italiano ha risposto all'appello della ong francese che aveva chiesto un porto di sbarco perché crescevano le tensioni sulla nave, mentre stavano per finire le scorte di cibo.

"Diamo il benvenuto alla decisione dell'Italia di assegnare un porto sicuro alla Ocean Viking. La Commissione europea è pronta a coordinare i ricollocamenti volontari" dei migranti a bordo "verso altri Stati membri, e chiediamo a tutti i Paesi Ue di partecipare allo sforzo, in uno spirito di solidarietà e responsabilità condivisa per gestire la migrazione in Europa". Così un portavoce dell'esecutivo comunitario, ad una domanda. "Non abbiamo ricevuto la richiesta di coordinare i ricollocamenti per i migranti a bordo di questa nave, ma siamo pronti a dare sostegno non appena sarà richiesto", ha poi chiarito.

Secondo il protocollo vengono eseguiti i tamponi a tutti i migranti che poi vengono trasferiti su una nave quarantena e infine nei centri di accoglienza.