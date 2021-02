I 422 migranti a bordo della Ocean Viking pronti a sbarcare ad Augusta

Attracca questa domenica sera al porto di Augusta, in Sicilia, la Ocean Viking, con a bordo 422 migranti, otto dei quali positivi al Covid-19. Sono stati tratti in salvo al largo della Libia.

La nave di Sos Mediterranèe e Medici Senza Frontiere ha ottenuto l'autorizzazione da Roma, dopo aver lanciato l'allarme: "Ci serve un porto sicuro".

"È una situazione cui eravamo preparati: abbiamo fatto scattare tutti i protocolli previsti per questo scenario, siamo in grado di isolare i casi positivi e contenere la diffusione del COVID-19 a bordo", si legge nel comunicato dell'ong franco-italo-tedesca-svizzera.

"Ma, sebbene a bordo della Ocean Viking si applichino rigorosi protocolli di contenimento del contagio parliamo comunque di una nave lunga 69 metri. Questo fa sì che i sopravvissuti siano comunque in condizioni di vicinanza reciproca sul ponte di poppa" prosegue Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo di Ocean Viking. "Questa situazione è un motivo in più, per i 422 naufraghi che restano a bordo, per essere prontamente fatti sbarcare in un in un Porto sicuro. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche e la prospettiva di pioggia e vento forte aggravano ulteriormente la nostra situazione. Non possiamo fornire a tutti i naufraghi uno spazio al coperto nei container che si trovano sul ponte della nave".

Dopo lo sbarco nel porto siciliano, i migranti verranno accompagnati sulla nave Rapsody per la quarantena. Lo ha fatto sapere il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare.

Sull'imbarcazione si trovavano inizialmente anche una donna incinta e il suo compagno, che sono però stati evacuati a Malta. Tra i migranti "anche 124 minori.