Malta entra nella lista grigia del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), come uno dei Paesi sotto stretta sorveglianza per il riciclaggio di denaro. Abbastanza sorprendentemente, considerando che il Consiglio d'Europa nel suo ultimo rapporto sottolineava i progressi fatti dal Paese.

Questa decisione molto probabilmente scoraggerà molti flussi finanziari, in un Paese la cui economia è in gran parte basata sulla finanza. Inoltre, si tratta del primo membro dell'Ue incluso in questa lista e non è un buon segnale. Per il direttore di Transcrime, Ernesto Savona, le raccomandazioni del GAFI vengono rispettate nell'Unione europea, ma ci sono scappatoie, che rendono alcuni Paesi attraenti per i criminali.

"Oggi, ci sono due livelli diversi: uno è la conformità formale, dove molti dei membri dell'Unione rispettano questa dimensione. Nella forma. Nella sostanza, c'è una storia completamente diversa: non tutti i membri si conformano allo stesso modo", spiega ai nostri microfoni il direttore di Transcrime.

L'autorità antiriciclaggio dell'Unione europea, in via di costituzione, potrebbe risolvere il problema, secondo Savona. E Malta finirà comunque per fare le riforme necessarie: "Oggi, c'è molto denaro che deve essere riciclato, e si possono trovare molti paesi nella lista grigia e nera dove riciclare il denaro. Malta è un paese facile al momento, o era un paese facile, ma probabilmente nei prossimi mesi o anni Malta prenderà quelle decisioni che porteranno Malta fuori dalla lista grigia, e i riciclatori troveranno altre opportunità in altri paesi".

Il problema di Malta è che, finché esiste questa zona grigia, diventa attraente non solo sul suo territorio: finisce per funzionare come una calamita per un'intera regione mediterranea. È abbastanza noto, ad esempio, che molti traffici navali volti a sfuggire alle sanzioni internazionali avvengano appena fuori dalle acque territoriali maltesi.