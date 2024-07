J.D. Vance è un politico relativamente sconosciuto, ma si è più volte espresso apertamente sull'Ucraina opponendosi con veemenza alla concessione di ulteriori aiuti al Paese devastato dalla guerra

Lunedì l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto il senatore dell'Ohio J.D. Vance come suo compagno di corsa nel tentativo di tornare alla Casa Bianca.

Sebbene sia un politico relativamente sconosciuto - ricopre la carica di senatore solo dall'anno scorso - il 39enne repubblicano ha già sollevato delle perplessità per le sue posizioni conservatrici che tendono all'estremo.

Passato dall'essere uno dei più feroci critici di Trump a candidarsi come suo vicepresidente, la sua retorica contro gli aiuti all'Ucraina e la sua spinta a introdurre un divieto di aborto a livello nazionale segnalano che, a differenza dell'ex vicepresidente Mike Pence, Vance appartiene a un filone più populista della politica repubblicana statunitense.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'uomo che potrebbe essere il prossimo vicepresidente statunitense.

Chi è J.D. Vance: da "mai con Trump" a strenuo alleato

Vance è nato e cresciuto a Middletown, in Ohio. Si è arruolato nei Marines e ha prestato servizio in Iraq, per poi laurearsi alla Ohio State university e alla Yale law school. Ha anche lavorato come venture capitalist nella Silicon valley, in California.

Vance si è fatto conoscere con il suo libro di memorie, il bestseller del 2016 Elegia americana, pubblicato mentre Trump si candidava alla presidenza. Il libro ha fatto scoprire Vance anche alla famiglia Trump. Il libro piacque molto a Donald Trump Junior e i due sono diventati amici.

Delegates hold a sign with a hastily scrawled 'Vance" written in as Vance arrives on the floor during the first day of the 2024 Republican National Convention Carolyn Kaster/The AP

Ma nel 2016 Vance era un repubblicano "mai con Trump". Definiva l'ex presidente "pericoloso" e "inadatto" alla carica. Criticava anche la retorica apparentemente razzista di Trump, dicendo che potrebbe essere "l'Hitler d'America".

Vance ha cambiato idea quando ha incontrato Trump nel 2021. E, una volta eletto, è diventato uno strenuo alleato di Trump a Capitol Hill, difendendo incessantemente le sue politiche e il suo comportamento.

Kevin Roberts, presidente della conservatrice Heritage foundation, ha definito Vance una voce di spicco del movimento conservatore su questioni chiave, tra cui l'allontanamento dalla politica estera interventista, l'economia del libero mercato e "la cultura americana in generale".

I democratici lo definiscono un estremista, citando le posizioni provocatorie che Vance ha assunto ma che talvolta ha poi modificato.

Durante la sua corsa al Senato, ad esempio, Vance ha manifestato il suo sostegno all'introduzione di un divieto nazionale di aborto a 15 settimane, per poi ammorbidire tale posizione una volta che gli elettori dell'Ohio hanno sostenuto in stragrande maggioranza un emendamento per i diritti all'aborto nel 2023.

Persone che hanno familiarità con il processo di selezione dei vicepresidenti hanno detto che Vance porterebbe al ticket repubblicano abilità di dibattito e la capacità di articolare la visione di Trump.

Charlie Kirk, fondatore del gruppo di attivisti conservatori Turning point Usa, ha detto che Vance esprime in modo convincente la visione del mondo dell'America first e potrebbe aiutare Trump in Stati che ha perso per poco nel 2020, come il Michigan e il Wisconsin, che condividono i valori, la demografia e l'economia dell'Ohio.

Cosa significa la candidatura di Vance per l'Europa?

Gran parte dell'Europa è già in preda al panico per la possibilità di una seconda presidenza Trump e per le sue implicazioni sulla politica estera degli Stati Uniti. La decisione dell'ex presidente di scegliere Vance come suo compagno di corsa sta causando ancora più preoccupazione.

Vance è noto per essere uno dei membri più isolazionisti del Partito repubblicano - il che significa che vuole mettere gli Stati Uniti al primo posto a scapito di altri Paesi. Tra questi c'è anche l'Ucraina.

All'inizio del 2024 Vance ha avuto un ruolo centrale nel tentativo di far fallire una legge sugli aiuti all'Ucraina. Quando è fallita ha ribadito la sua posizione, dicendo: "Siamo riusciti a far capire all'Europa e al resto del mondo che l'America non può emettere assegni in bianco all'infinito".

In passato ha anche criticato l'eccessiva dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti per quanto riguarda gli investimenti militari. A febbraio Vance ha spiegato a Politico perché gli Stati Uniti dovrebbero fornire un aiuto limitato all'Ucraina.

"Semplicemente non abbiamo la capacità produttiva per sostenere una guerra di terra in Europa orientale a tempo indeterminato. E credo che spetti ai leader spiegarlo alle loro popolazioni - ha detto -. Quanto tempo si prevede di andare avanti? Quanto ci si aspetta che costi? E soprattutto, come possiamo produrre le armi necessarie per sostenere gli ucraini?".

Queste parole sono state pronunciate alla Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco, dove Vance ha anche scelto di saltare un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, dicendo: "Non pensavo che avrei imparato qualcosa di nuovo".

In aprile, parlando al Senato, ha attaccato sia la Nato che l'Europa per aver speso "troppo poco" per la difesa. "Per tre anni gli europei ci hanno detto che Vladimir Putin è una minaccia esistenziale per l'Europa. E per tre anni hanno mancato di comportarsi come se fosse effettivamente così", ha detto, aggiungendo che la Germania non è riuscita a spendere il 2 per cento del suo Pil per la difesa - l'importo che i membri dell'Alleanza hanno concordato come obiettivo comune.

La sua candidatura arriva mentre l'Unione europea cerca di riparare le relazioni commerciali danneggiate tra Bruxelles e Washington. Durante la sua presidenza Trump ha imposto tariffe sulle importazioni europee di acciaio e alluminio. Vance probabilmente sosterrà questa linea, come la promessa di Trump di proteggere l'industria statunitense se verrà rieletto a novembre.