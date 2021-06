Regno Unito, slittano le riaperture: si attende l'annuncio di Johnson

Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrebbe annunciare lunedì che le ultime restrizioni anti-Covid ancora in vigore in Inghilterra non saranno revocate il 21 giugno come previsto.

Domenica, dal summit del G7 riunito in Cornovaglia, Johnson ha detto ai media britannici che il governo stava "ancora esaminando i dati".

"La tabella di marcia - ha aggiunto - è sempre stata cauta ma irreversibile e per avere una tabella di marcia irreversibile, dobbiamo essere cauti".

Sempre domenica, in un'intervista alla BBC, il ministro degli Esteri Dominic Raab ha sottolineato che il governo non "vuole fare lo yo-yo dentro e fuori le misure".

"Dobbiamo essere guidati dai dati e dalle prove", ha proseguito, sottolineando che il "legame critico" tra trasmissione e ricoveri è "probabilmente il più sensibile in questo momento".

Il programma di alleggerimento in quattro fasi dell'Inghilterra prevedeva che tutte le restanti restrizioni sulle imprese (compresi pub, ristoranti e discoteche) e sui grandi eventi e spettacoli (compresi matrimoni e funerali) venissero eliminate il 21 giugno.

Ma il Regno Unito ha registrato un'impennata di nuovi casi di COVID-19 nelle ultime settimane, attribuiti alla diffusione della variante Delta.

Quasi 7.500 nuove infezioni sono state registrate domenica in tutto il Regno Unito, portando il conteggio settimanale a più di 50.000 - un aumento del 50% circa rispetto alla settimana precedente.

Questo nonostante il paese abbia uno dei più alti tassi di vaccinazione al mondo, con il 78,9% della popolazione adulta che ha ricevuto almeno una dose e più del 56% ora completamente vaccinato.

progressione dei nuovi casi in Regno Unito nell'ultimo mese

Le autorità sanitarie britanniche dicono che la variante - emersa per la prima volta in India - è fino al 60% più trasmissibile del ceppo originale e ora rappresenta oltre il 90% dei nuovi casi nel Regno Unito. Hanno anche sottolineato la scorsa settimana che, sebbene la vaccinazione prevenga il rischio di malattie gravi, non lo elimina completamente o impedisce la trasmissione.

All'opposizione, i laburisti appoggiano l'ipotesi di un ritardo, ma ha incolpato il governo per non aver preso misure contro la variante Delta prima.

"Il parere scientifico è abbastanza chiaro: non possiamo revocare l'isolamento in questo momento. Ci deve essere più di un ritardo", ha detto il segretario ombra al commercio internazionale Emily Thornberry a Sky News.

"Ora ci si chiede cosa pensavano di fare non chiudendo le frontiere nel momento in cui avrebbero dovuto farlo. Non ho dubbi che non ci fosse alcun consiglio scientifico che dicesse loro di non chiudere le frontiere, perché avrebbero dovuto farlo in particolare quando la variante Delta è iniziata. Ci si chiede perché hanno tenuto il confine aperto, per esempio, con l'India, ma hanno chiuso il confine con il Pakistan e il Bangladesh", ha aggiunto.

Alcuni deputati del partito conservatore di Johnson hanno però criticato lo slittamento. Mark Harper ha scritto su Twitter che "l'efficacia dei nostri vaccini nel prevenire l'ospedalizzazione significa che lo sblocco del 21 giugno potrebbe procedere in modo sicuro".

"Qualsiasi decisione di ritardare sarà una scelta politica", ha proseguito, avvertendo che "ritardare il 21 giugno invierà un chiaro messaggio ai datori di lavoro e ai lavoratori che, quando i casi di COVID aumenteranno questo (e ogni) autunno e inverno, non potranno contare sul governo per tenere aperta la nostra società".