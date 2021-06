Le notizie più importanti della settimana da Bruxelles

I politici vivono pericolosamente. Di solito sono ben protetti, ma quando entrano in contatto con la gente, soprattutto durante le campagne elettorali, le cose possono andare storte.

Come questa settimana in una piccola città nel sud della Francia.

Il presidente Emmanuel Macron è stato schiaffeggiato da un uomo, dopo che si era avvicinato alle transenne per salutare la gente del posto.

Per qualche ragione, la Francia ha visto molti incidenti come questo. Alcuni anni fa, François Hollande, in campagna per la presidenza nel 2012, era stato infarinato durante una manifestazione.

Lo stesso è accaduto, nel 2017, all'ex primo ministro François Fillon.

Emmanuel Macron in seguito ha minimizzato l'incidente, dicendo che era isolato e stupido, ma ha anche ricordato a tutti che la violenza fisica non dovrebbe avere spazio nell'arena pubblica.

Naturalmente, queste cose accadono SOLO nelle democrazie in cui si è a contatto con le persone. Questo contatti fa parte del lavoro di un leader democratico.

Sfortunatamente, il servizio di protezione di un presidente non può assicurare una sicurezza al cento per cento.

In paesi come la Bielorussia le cose vanno diversamente.

Magari anche abbiamo elezioni,... perché no? Ma il vincitore si chiama sempre Alexander Lukashenko.

Teme il contatto con il pubblico così tanto che il giorno della sua ultima inaugurazione lo scorso anno, l'intero percorso del suo corteo è stato sgomberato.

Nel frattempo, Lukashenko continua la sua repressione dell'opposizione per assicurarsi che la gente non disturbi il suo compito di governo.

Questa settimana il Parlamento europeo ha discusso della situazione in Bielorussia e si è schierato chiaramente con il popolo bielorusso.

Così Petras Austrevicius (eurodeputato lituano, Renew): “È improbabile che riusciremo a impedire che Lukashenko e Putin violino la sovranità della Bielorussia nel tentativo di formare il cosiddetto "Stato sindacale". Ma dobbiamo giustificare le aspettative del popolo bielorusso nei confronti dell'Unione europea e contenere il regime di Lukashenko imponendo ampie sanzioni settoriali”.

Beh, probabilmente Lukashenko deve stare attento, altrimenti potrebbe finire come Ratko Mladic.

L'ex capo militare serbo che si era guadagnato il soprannome di "macellaio della Bosnia", ha visto il suo appello alle sue condanne del 2017 per crimini di guerra respinto questa settimana.

In altre parole, il tribunale delle Nazioni Unite lo ha rimandato in prigione a vita.

Subito dopo l'annuncio del verdetto di questa settimana ho parlato con il procuratore capo delle Nazioni Unite Serge Brammertz – mi chiedevo se Mladic ha mostrato qualche reazione emotiva alla sentenza.

Serge Brammertz, procuratore capo delle Nazioni Unite per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia: "Beh, in realtà non ha reagito in alcun modo, come durante la maggior parte del processo".

Stefan Grobe, Euronews: "Ha, in qualsiasi momento del processo, mostrato alcun segno di rimorso?"

Serge Brammertz, procuratore capo delle Nazioni Unite per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia: "Assolutamente no. Aveva un atteggiamento molto simile a quello che aveva durante le guerre, disinteressato, quasi una sorta di atteggiamento aggressivo nei confronti delle vittime, dei sopravvissuti seduti in galleria. Penso che il Mladic che abbiamo visto oggi in aula sia molto simile a quello che stava distribuendo caramelle ai bambini, dicendo a migliaia di soldati, individui, civili che avrebbero potuto unirsi alle loro famiglie molto presto, solo per giustiziarli pochi giorni dopo brutalmente a Srebrenica".

Stefan Grobe, Euronews: "Ha citato le famiglie delle vittime, questa sentenza può porre fine alle divisioni ancora esistenti nei Balcani?"

Serge Brammertz, procuratore capo delle Nazioni Unite per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia: "È estremamente importante per le vittime e i sopravvissuti. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno per la riconciliazione, beh, sappiamo tutti che oggi siamo lontani da una riconciliazione nella regione. La negazione del genocidio, la glorificazione dei criminali di guerra è dappertutto, se posso dire. Ma speriamo davvero che i responsabili politici accettino oggi questa tregua giudiziaria e non considerino più Mladic un eroe ma quello che è, un criminale di guerra condannato. Perché penso davvero che se si vuole dare una possibilità alla riconciliazione, la responsabilità per i crimini passati è estremamente importante".

Stefan Grobe, Euronews: "Il Tribunale per i crimini di guerra per l'ex Jugoslavia ha formalmente cessato di esistere. Guardando indietro, sei soddisfatto del suo lavoro o c'è qualcosa che potrebbe essere migliorato in futuro?"

Serge Brammertz, procuratore capo delle Nazioni Unite per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia: "Beh, penso che se guardiamo indietro dal 1993, 161 individui sono stati incriminati, più di 90 sono stati condannati, individui da tutte le parti, non credo che il tribunale abbia ottenuto molto in relazione alla responsabilità per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, ma sapete che è solo un capitolo nel tentativo di servire la giustizia il più possibile. 161 casi, casi importanti come Karadzic, Mladic e altri, ma nella sola Sarajevo ci sono più di 500 casi ancora in corso in relazione a più di 3000 persone. Quindi, mentre a livello internazionale chudiamo un capitolo importante, beh, un altro è ancora aperto da molti, molti anni e migliaia di vittime stanno ancora aspettando che sia fatta giustizia in Croazia, in Serbia e in Bosnia-Erzegovina".

Era Serge Brammertz, procuratore capo delle Nazioni Unite per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia.

Passiamo ora a qualcosa di completamente diverso che è diventato virale questa settimana.

È questo filmato preso da droni di un branco di elefanti vagabondi che riposano in una foresta nel sud-ovest della Cina.

Gli animali erano in un viaggio epico attraverso la campagna, sono entrati nei villaggi per rimpinzarsi di raccolti, irrompendo nei fienili e causando milioni di danni.

Finora, non è successo nulla di drammatico, il che è notevole, poiché gli elefanti hanno delle personalità proprio come noi. Un momento sono rilassati, un momento dopo sono aggressivi.

Meglio non farli arrabbiare...