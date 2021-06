Joe Biden arriva in Europa. Parteciperà al G7 e incontrerà Putin

Joe Biden ha messo piede per la prima volta in Europa da quando è alla Casa Bianca. "Gli Stati Uniti sono tornati", ha detto il presidente statunitense, atterrato con l'Air Force One alla base aerea di Midenhall, nel sud-est del Regno Unito, per la sua prima tappa nel vecchio continente.

Giovedì incontra il premier britannico Boris Johnson, prima del G7, in programma in Cornovaglia da venerdì a domenica. Sul tavolo del vertice tra le sette super potenze del pianeta, tra le altre cose, clima e pandemia. In merito, Biden annuncerà un "piano mondiale di vaccinazione", come ha anticipato all'imbarco negli Stati Uniti.

In seguito, il Capo di Stato americano proseguirà il tour europeo a Bruxelles. Nella capitale belga parteciperà al vertice Nato e a quello con l'Unione europea, prima del culmine il 16 giugno in Svizzera, dove si terrà il tanto atteso bilaterale con il presidente russo, Vladimir Putin.