Una nave da soccorso con più di 400 migranti è diretta verso l'Italia, in cerca di un porto dove attraccare, dopo averli tratto in salvo da barchette in legno, non idonee per il mare aperto, negli ultimi quattro giorni.

Secondo l'organizzazione non governativa tedesca Sea-Eye, in sei distinte operazioni l'equipaggio della nave ha effettuato il salvataggio dei migranti in acque internazionali, tra Malta e la Libia.

AP Photo Ricardo Garcia Vilanova/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Tra i migranti, provenienti da molti Paesi diversi, ci sono minori non accompagnati, un bambino di 8 mesi e tre donne incinte.

Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno italiano, dall'inizio dell'anno oltre 13.000 migranti sono arrivati in Italia via mare, a fronte dei circa 4.000 arrivati nello stesso periodo dell'anno scorso.