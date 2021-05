Attenzione alta in Europa per la variante indiana

Le autorità sanitarie spagnole confermano la presenza di almeno tre casi della variante indiana del coronavirus a bordo della nave Prometheus leader, posta in quarantena nel porto di Vigo, in Galizia dopo che sei dei 22 mebri dell'equipaggio erano risultati positivi ai test. Due di loro, in condizioni più gravi, sono stati ricoverati in un ospedale della città.

In Italia, dopo la scoperta di due casi di variante indiana del virus in Veneto, è stata posta sotto osservazione la comunità di lavoratori indiani di Sabaudia, a sud di Roma, dove è stato registrato un focolaio del coronavirus la cui variante non è ancora nota. Nei giorni scorsi una campagna di screening su 550 persone aveva rilevato 86 positivi, rendendo necessario stabilire la zona rossa a livello del quartiere, dal quale si puo uscire solo per strette necessità.

Nella sola provincia di Latina vivono circa 11.000 indiani , ma questo numero aumenta in corrispondenza delle stagioni agricole di raccolta, quando arrivano migliaia di lavoratori in gran parte "invisibili", e per questo più difficilmente raggiungibili per fare test e vaccinarsi.